Prosty i dotąd skuteczny trick polegający na zamianie ról w umiarkowany sposób sprawdza się od biedy i tym razem. 5

„Jak to boli, bardziej niż poród?”- pyta Kaśka, a właściwie Krzysiek. Zaczepiony milczy, zwijając się w paroksyzmach. Krzysiek (a właściwie Kaśka) właśnie miesiączkuje. Nie jest mu to znany stan. Zwłaszcza, że nieoczekiwanie znalazł się w nieswojej skórze. Para jest małżeństwem z kilkuletnim w tym względzie dorobkiem. Mają syna Tadzia, ale pożycie im się nie układa. Krzysiek jest zatrudniony w korporacji, gdzie osiąga spore sukcesy na polu zawodowym. Po pracy bankietuje z kumplami, ale z żoną dogaduje się coraz słabiej. Kaśka jest opiekunką przedszkolną. Ona także owocnie realizuje się zawodowo, lecz prywatnie to na nią spada ciężar obowiązków domowych, Małżeństwo zaczęło uczęszczać na grupową terapię, jaka ma na celu zapobiec kryzysom w związkach. Pewnego poranka, gdy spiętrzenie animozji sięga zenitu, para nieoczekiwanie zamienia się rolami. Kaśka wciela się w postać Krzyśka i odwrotnie. Oboje zaskoczeni takim obrotem spraw muszą podołać zawodowym oraz osobistym wyzwaniom, jakie dotąd były udziałem każdego z osobna.

Na Twoim miejscu (2022) - Miron Jagniewski, Paulina Gałązka

„Roztaczaj wizje bez żadnych konkretów” - doradza Krzysztof swojej żonie, która wtłoczona w rolę męża zjawiła się na walnym posiedzeniu rady nadzorczej, jaka ma negocjować lukratywny kontrakt. Kaśka dotychczas opiekowała się dziećmi, zatem o agresywnych negocjacjach biznesowych nie ma pojęcia. Krzysiek znalazł się także w miejscu sobie odległym mentalnie. Musi zająć się w przedszkolu gromadką maluchów, wydaje zaś dyspozycje, jakby mobilizował menadżerów do wrogiego przejąca pakietu większościowego. Dzieci zostają poddane musztrze niczym kompania karna na poligonie w Orzyszu. Domowy supeł zamiast się tymczasem rozwikłać, zaciska się. Konflikt narasta. „Spodziewam się dziecka.” - komunikuje swojej matce Kasia vel Krzysiek. Teściowa nie wiedząc, z kim rozmawia rozkłada bezradnie ręce, pytając: „Z tym debilem?”. To nie rokuje dobrze małżeństwu, które znalazło się na wirażu swojej historii.

„Na twoim miejscu” to bardzo dyskretnie śmieszna komedia autorstwa Antonia Eduarda Galdameza Munoza. Prosty i dotąd skuteczny trick polegający na zamianie ról w umiarkowany sposób sprawdza się od biedy i tym razem. Zgrabne, choć niezbyt wyszukane dialogi mogą być rękojmią rozrywki rozpisanej na sto weekendowych minut. Odważnie dobrany duet aktorów schowanych przedtem na zapleczu kina polskiego zrekompensuje mielizny scenariusza. Paulina Gałązka oraz Miron Jagniewski swoim entuzjazmem ciągną ten niezbyt odkrywczy pomysł, który miał szanse na o wiele lepszy efekt. Finalnie obejrzymy zatem letnią komedię, która nie ma większych szans utkwić w pamięci widza na dłużej.

Na Twoim miejscu (2022) - Paulina Gałązka, Delfina Wilkońska

„Najwyższym wyzwaniem jest rodzina.” - taką banalną deklarację wyrecytuje Krzysztof vel Katarzyna (albo odwrotnie) w finalnym akordzie filmu. Reżyser nie zechciał się pokusić o inny niż tak truistyczny epilog swojej produkcji. Miało być pogodnie, jest pogodnie. Po co widzowi dawać do myślenia zbyt wyrafinowanie natrętną ekwilibrystyką narracji? „Idę siku. Idziesz ze mną?” - pyta Kaśka w skórze Krzysztofa swojego nowego kolegę z korporacji. Ten pochylony nad skomplikowanym sprawozdawaniem firmy nie kryje zdumienia. Faceci nie zgłaszają raczej wobec siebie takich propozycji. Kaśka się zagalopowała, luzując wodze poprzednich nawyków. Widz filmu „Na twoim miejscu” nie musi się obawiać. Wychodząc do toalety w trakcie seansu nie straci wiele z istoty projekcji, jaką wybrał na niezobowiązujący relaks po ciężkim tygodniu pracy.