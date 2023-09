"Meg 2: Głębia" to rollercoaster emocji z rekinami w roli głównej, ale niestety film tonie w niespójnościach i chaotycznej fabule. Statham i Wu Jing ratują, co można, ale to mało. 🦈🎬👎 6

Jeśli myśleliście, że "Szczęki" to szczyt emocji związanych z rekinami, to przygotujcie się na coś dużo bardziej... megalodonicznego. Jason Statham i Wu Jing zabierają nas w podróż do najgłębszych zakamarków oceanu. Ale zanim zanurzymy się w tę mokrą opowieść, chciałbym zaznaczyć, że to nie jest zwykły film o rekinach. To film, który próbuje połączyć horror, akcję i nawet trochę komedii za jednym zamachem. Czy mu się to udaje? No cóż, o tym opowiem za chwilę.

Meg 2: Głębia (2023) - Page Kennedy, Cliff Curtis, Skyler Samuels

Za reżyserię odpowiada Ben Wheatley, a scenariusz napisał Dean Georgaris. Duet idealny? Do tego wrócimy. Ale zanim przejdziemy do konkretów, warto zauważyć, że obaj panowie mają na swoim koncie kilka interesujących projektów. Wheatley jest znany z filmów takich jak "High-Rise" czy Free Fire", a Georgaris ma na swoim koncie takie tytuły jak "The Meg" i "Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia". Czy ich współpraca przyniosła efekty? Czy może zanurzyliśmy się w oceanie, ale przeciętności?

To horror, ale nie taki, który sprawi, że będziesz bał się wody. Raczej taki, który sprawi, że będziesz bał się... korporacji wydobywczych? No dobra, do rzeczy. Ale zanim to zrobimy, warto zastanowić się, jak ten film wpisuje się w kontekst innych horrorów z rekinami. Czy jest to kolejne "Szczęki", czy może raczej "Rekinado"? Czy film próbuje być poważny, czy może celuje w kicz i przesadę? Odpowiedzi na te pytania są kluczowe, jeśli chcemy zrozumieć, co "Meg 2: Głębia" ma do zaoferowania.

Meg 2: Głębia (2023) - Jason Statham, Shuya Sophia Cai

Film zaczyna się od ekspedycji badawczej, która szybko zamienia się w koszmar. Jak napisał Brian Tallerico w recenzji "Meg 2: The Trench" na portalu rogerebert.com: "to nie jest tylko film o uciekającym rekinie, chociaż pewnie byśmy tego chcieli". Ale co to oznacza w praktyce? Cóż, zamiast skupić się na prostym schemacie "rekin vs. ludzie", film próbuje wprowadzić kilka dodatkowych wątków. Mamy tu korporacje wydobywcze, tajemnicze eksperymenty i nawet próby tresury rekina. Czy to wszystko razem działa? Nie bardzo. Wątki są nierówno rozłożone i momentami sprawiają wrażenie, jakby scenarzyści nie byli pewni, co chcą osiągnąć.

Statham wydaje się być znudzony, jakby brakowało mu tej iskry, którą zwykle przynosi do swoich ról. Ale czy to znaczy, że jego postać jest kompletnie nieciekawa? Zdecydowanie nie. Mimo wszystko, Statham ma kilka momentów, w których pokazuje, że nadal jest królem kina akcji. Są eksplozje, są walki, są nawet momenty, w których bohater pokazuje swoją bardziej ludzką stronę. Jednak czy to wystarczy, żeby utrzymać film na powierzchni?

Meg 2: Głębia (2023) - Jason Statham, Shuya Sophia Cai

Scenariusz bywa niekiedy naprawdę dobry, ale generalnie jest nierówny. Problemem jest brak spójności i pewna chaotyczność. Momentami mamy wrażenie, jakby film próbował być zbyt wieloma rzeczami na raz. Jest akcja, jest horror, jest dramat, ale czy to wszystko razem tworzy spójną całość? Niestety, nie zawsze.

Jason Statham i Wu Jing - duet czy duel? Chemia między nimi jest... no, powiedzmy, że jest. Wu Jing wnosi dużo energii, ale czy to wystarcza, aby zadowolić widza? Odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana. Z jednej strony, Wu Jing naprawdę daje z siebie wszystko. Jego postać jest charyzmatyczna, pełna energii i momentami nawet zabawna. Z drugiej strony, Statham wydaje się być trochę na autopilocie. Nie ma tej iskry, tego błysku w oku, który zwykle towarzyszy jego rolom. Czy ich wspólna gra wystarczy, żeby utrzymać Twoje zainteresowanie? To zależy od tego, czego oczekujesz. Jeśli szukasz głębokiej chemii między głównymi bohaterami i rozwiniętych postaci, to możesz być rozczarowany. Jeśli jednak chcesz zobaczyć dwóch twardzieli walczących z rekinami, to film może ci się spodobać.

Meg 2: Głębia (2023) - Jason Statham

Mamy tu kilka postaci drugoplanowych, ale żadna z nich nie robi większego wrażenia. Postacie są jednowymiarowe i służą głównie jako tło dla głównych bohaterów. Nie ma tu żadnych zaskakujących zwrotów akcji czy głębokich charakterystyk. Wszystko jest podporządkowane głównemu wątkowi, co sprawia, że film traci na głębokości i złożoności.

Nie jest to film, który zostanie zapamiętany przez aktorstwo. Ale czy to znaczy, że jest źle? Nie do końca. Aktorstwo nie jest tu na pierwszym planie, ale też nie można powiedzieć, że jest tragiczne. Jest po prostu przeciętne, co w kontekście filmu o rekinach może być nawet zaletą. Nie oczekujemy tu wielkich dramatów czy głębokich emocji. Oczekujemy akcji, eksplozji i, oczywiście, rekina. A to film nam dostarcza.

Meg 2: Głębia (2023) - Jason Statham

Ben Wheatley - czy to jego najlepszy film? Na pewno nie. Jego podejście do filmu jest nieco chaotyczne, a efekty specjalne pozostawiają wiele do życzenia. Ale zanim zaczniemy krytykować, warto zauważyć kilka pozytywów. Wheatley ma oko do detalu i potrafi stworzyć naprawdę efektowne sceny. Niektóre ujęcia są naprawdę piękne i pokazują ocean w całej jego majestatyczności. Problemem jest jednak brak spójności i pewna chaotyczność. Momentami mamy wrażenie, jakby reżyser nie był pewien, co chce osiągnąć. Czy film ma być straszny? Czy może zabawny? Czy może oba na raz? Niestety, odpowiedź na to pytanie nie jest jasna, co sprawia, że film traci na jakości.

Technicznie film czasami zaskakuje, ale nie jest to nic, co by nas powaliło na kolana. Efekty specjalne są nierówne, a montaż momentami sprawia wrażenie chaotycznego. Niektóre sceny są naprawdę efektowne, ale inne wyglądają, jakby były zrobione na szybko. Jest to szczególnie widoczne w scenach akcji, które momentami są trudne do prześledzenia. Oczywiście, film nie jest technicznie słaby, ma swoje lepsze i gorsze momenty, ale generalnie pozostawia pewien niedosyt.

Meg 2: Głębia (2023) - Melissanthi Mahut

"Meg 2: The Trench" balansuje na granicy realizmu i fantazji, ale czy robi to skutecznie? Z jednej strony mamy realistyczne ujęcia oceanu i próby naukowego podejścia do tematu rekina megalodona. Z drugiej strony mamy sceny, które są kompletnie oderwane od rzeczywistości. Jak to wszystko razem działa? Niestety, nie zawsze dobrze. Momentami mamy wrażenie, jakby film próbował być zbyt ambitny, co go przerasta. Brakuje tu pewnej lekkości i umiejętności balansowania między różnymi elementami. Efektem jest film, który momentami jest naprawdę interesujący, ale jako całość sprawia wrażenie nieco niespójnego.

"Meg 2: Głębia" próbuje zwrócić uwagę na ekologię, ale robi to w sposób dość naiwny. Co znajdują? Kapitalizm... Nie ma takiego miejsca na tej planecie, którego jakiś chciwy bogacz nie będzie próbował wyeksploatować. Film próbuje być społecznie zaangażowany, ale robi to w sposób dość powierzchowny. Nie ma tu głębokich analiz czy przemyślanych argumentów. Jest tylko prosty przekaz, który momentami sprawia wrażenie na siłę wciskanego w fabułę.

Meg 2: Głębia (2023) - Jason Statham

Film wpisuje się w trend filmów o rekinach, ale czy zostanie zapamiętany jako jeden z najlepszych? Wątpię. Ale zanim to stwierdzimy, warto zastanowić się, jakie miejsce "Meg 2: Głębia" zajmuje w kontekście popkultury. Czy jest to film, który zostanie zapamiętany na lata? Czy może raczej szybko zostanie zapomniany? Odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana. Z jednej strony, film ma kilka naprawdę efektownych scen i momentami jest naprawdę zabawny. Z drugiej strony, brakuje mu pewnej głębokości i oryginalności, co sprawia, że trudno go zaliczyć do grona klasyków.

Czy warto zanurzyć się w te wody? Jeśli jesteś fanem Stathama i nie masz nic lepszego do roboty, to pewnie tak. W przeciwnym razie, może warto zastanowić się dwa razy. Ale zanim to zrobisz, warto zastanowić się, czego właściwie oczekujesz od filmu o rekinach. Jeśli szukasz głębokich emocji i złożonych postaci, to możesz być rozczarowany. Jeśli jednak chcesz zobaczyć kilka efektownych scen akcji i nie zastanawiać się zbytnio nad fabułą, to film może ci się spodobać.

Meg 2: Głębia (2023) - Jason Statham

Film ma swoje ciekawe momenty, ale generalnie jest nierówny i nieco rozczarowujący. Nie jest to megalodon wśród filmów o rekinach, raczej mały rekin w dużym oceanie. Ale czy to znaczy, że jest zły? Nie do końca. Momentami jest naprawdę zabawny. Problemem jest jednak brak spójności i pewna chaotyczność, która sprawia, że trudno go zaliczyć do grona naprawdę dobrych filmów.