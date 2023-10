Film Greena miał szansę sprostać bardziej ambitnym zadaniom, lecz gładko wpadł na tory pospolitego kina klasy B 4

„Zeznania są spójne” – oświadcza policjantka rodzicom dziewczynek, które zostały odnalezione po trzech dniach poszukiwań. Jedna z nich trzynaście lat przedtem straciła matkę. Victor Fielding, tata Angeli, podróżował wówczas z żoną po Haiti. Małżeństwo korzystało z uroków Port au Prince. Kąpali się, jedli, fotografowali. Żona Victora była w ciąży. Haiti nawiedziło wtedy trzęsienie ziemi. Kobieta stała się jedną z jego ofiar. Ratownik medyczny zaordynował prosty wybór: albo życie córki, albo żony. Victor musiał w ułamku sekundy zadecydować, kogo ratować. Ciało matki zostało mocno pokiereszowane wstrząsami tektonicznymi. Jedynie natychmiastowa reakcja dawała rękojmię szybkiej reanimacji choć jednego z żywotów. Minęło trzynaście lat. Victor jest kochającym, choć samotnym ojcem. Angela daje dowody uwielbienia taty. Pewnego dnia dziewczynka w towarzystwie koleżanki oddala się w nieznanym kierunku. Policja odnajduje Angelę oraz jej druhnę po trzech dniach. Nie wiadomo, czemu dziewczynki się ulotniły. Ich zeznania są spójne, choć niedorzeczne.

Egzorcysta. Wyznawca (2023) - Ellen Burstyn, Leslie Odom Jr.

„Jezus zszedł z krzyża i poszedł do piekła, by pokazać władzę nad szatanem” – oznajmia ktoś obeznany z biblijną tematyką. Dziewczynki niby się odnalazły, ale ich zachowanie nadal zastanawia. Victor nie może okiełznać córki. Rodzice Katherine także mają problem z zapanowaniem nad niekonwencjonalnymi wybrykami swojego dziecka. Dziewczynki w krótkim czasie przeszły pięćdziesiąt kilometrów i zostały znalezione tylko dlatego, że jakiś farmer odszukał je w swoim obejściu. Zaiste trzeba wielkiej determinacji, żeby tułać się wbrew własnemu wygodnictwu boso na przełaj. Cóż więc wiodło nastolatki ku nieznanemu? Czyżby chciały pokazać swoją władzę?

„Znam wyznanie wiary. I co mi z tego?” – rozpacza Victor. Wszelkie irracjonalne przesłanki kłócą się ze zdrowym rozsądkiem. Zaginiona córka choć odnaleziona nie wykazuje skłonności, by trafić na powrót do dawnych przyzwyczajeń. Angela wciąż sprawia wrażenie opętanej. Victor odnajduje matkę, która w podobnych okolicznościach straciła córkę. Kobieta wydała książkę, w jakiej opisuje swoje bolesne doświadczenia. To istotny trop w poszukiwaniach mających na celu dotarcie do prawdy o przypadkach Angeli. Victor jest osobą wierzącą, ale ten atut na niewiele mu się zdaje. Zaproszony ksiądz unika wzięcia udziału w egzorcyzmach nad wypędzeniem diabła z ciała Angeli.

Egzorcysta. Wyznawca (2023) - Leslie Odom Jr., Ellen Burstyn

Egzorcysta. Wyznawca ma za zadanie solidnie postraszyć złaknioną emocji publikę i tę obietnicę spełnia w dwójnasób. Film w reżyserii Davida Gordona Greena korzysta obficie ze wszystkich dostępnych tricków używanych w horrorach. Leje się tu krew, skumulowane hałasy dopadają widza w nieoczekiwanych momentach, upiorne wizualizacje wstrząsną spragnionymi skondensowanych wrażeń. Spektakularna scena trzęsienia ziemi w Port au Prince mogła być wstępem do równie nietuzinkowych fajerwerków. _(Egzorcysta. Wyznawca) Egzorcysta. Wyznawca (2023)_ (f1045932 ruszył z wysokiego C. Film Greena miał szansę sprostać bardziej ambitnym zadaniom, później zaś gładko wpadł na tory pospolitego kina klasy B. Obraz ten przeczy hitchcockowskiej regule, wedle której suspens jest koniecznym zwieńczeniem udanego wstępu. Green zaproponował wprawdzie wiarygodny epilog. Wstęp do niego jest jednak momentami mocno tuzinkowy.

„Musicie mi pomóc, bo stracimy dwie owieczki pana” – wtrąca się w akcję ratowania dziewczynek katolicki ksiądz. Zdumiewające, dlaczego prawie żaden liczący się horror nie potrafi abstrahować od wspomagającego udziału kościoła. I tu jest on obecny, choć nie odgrywa roli decydującej. „Opętania nie wymyślili katolicy” – powiada Victor. Ale chyba tylko oni posiedli patent na odczynianie skutków zła, które stało się udziałem wielu z nich.