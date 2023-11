„Cięcie!” przypomina misterny obraz, który został obsadzony w zbyt natrętne blejtramy, jakie dominują delikatną wymowę tego co w środku 6

Remi jest podrzędnym reżyserem. Realizuje niskobudżetowe produkcje w rodzaju reklamówek, filmów dla korporacji, rekonstrukcji. Nieoczekiwanie dla siebie samego Remi otrzymuje propozycję od japońskich producentów nakręcenia filmu o zombies. „Jaka jest twoja dewiza?” – pyta za pośrednictwem tłumacza japońska pani menadżer. Remi odpowiada bez zastanowienia: „szybko, niedrogo, przyzwoicie”. Ta deklaracja wyraźnie satysfakcjonuje mocodawców. Remi staje za kamerą obiecanego przedsięwzięcia. Do niego dołączono szczególną klauzulę: film musi trwać nie dłużej niż pół godziny. Remiemu, który uprzednio zwietrzył szansę wybicia się na niezależność, rzednie mina. Reżyser myślał, iż dzięki intratnej propozycji zrealizuje swoje ambitne zamierzenia artystyczne. Przychodzi mu zaś zmierzyć się z wysoce specyficzną materią. „Film o zombies to szansa na zrobienie z siebie idioty” – wyznaje swojej żonie Remi.

„31 dubli to jakiś koszmar!” – krzyczą aktorzy sterroryzowani przez Remiego. Reżyser bardzo przejął się swoją rolą i do banalnego skądinąd filmu przywiązał przesadną wagę, z pietyzmem cyzelując każdy kadr. Tymczasem japoński projekt obliczony jest na widownię łaknącą w istocie prostych wrażeń. Remi doszukuje się drugiego dna w produkcie niezawierającym nawet pierwszego. „Zombie to odczłowieczenie, siekiera je uczłowiecza” – uświadamia reżyser swoich asystentów. Faktycznie, na planie siekiery latają często, a krew bryzga wiadrami. Remi wprawia swoją ekipę w istny trans, wszyscy biegają, tarzają się w zapamiętaniu, biją. „Przestań, tu nie ma kamery!” – reżyser wrzeszczy na aktora, gdy ten już poza planem cały w spazmach trzęsie się nienaturalnie. Remi wyzwolił ze swojego zespołu energię, nad którą nie jest już w stanie zapanować. „Jak ty byś to zrobił?” – pyta w chwili zwątpienia któregoś ze swoich współpracowników. „Zatrudniłbym reżysera” – pada obcesowa odpowiedź.

Francuska komedia Cięcie! składa się z trzech umownych części. Pierwsza z nich stanowi najtrudniejsze wyzwanie odbiorcze. Istnieje szansa, że gdy się przez nią przebrnie – dwie pozostałe okażą się nie tylko strawniejsze, ale uzasadnią tę wstępną. Reżyser Michel Hazanavicius zaproponował niniejszym istny konglomerat doznań z biegunowych krańców komediowej palety. Pierwsza i trzecia faza filmu to slapstickowy balon rozdęty do granic atrybutami tego nieskomplikowanego gatunku podlany sosem krwawej rąbanki. Środkowa część Cięcia! zakrawa na dość przenikliwą i całkiem zabawną satyrę, która plasuje dzieło Hazanaviciusa w całkiem niejednoznacznej pozycji końcowej. Niestety, ogólne wrażenie zgiełku oraz nieraz zupełnie zbędnej kakofonii dominuje wymowę całości i czyni ją produktem nie do końca spójnym.

„To obrzydliwe karmić piersią przy ludziach” – odwraca oczy zniesmaczony Remi, widząc jak poza planem jakaś aktorką nie kryje się z pojeniem niemowlaka. Reżyserowi nie przeszkadza krwawa jatka, jaką sam inscenizuje, brzydzi go zaś niewinny, ludzki obrazek. „Koniec patrzenia z góry na ludzi!” – gardłuje Remi, który konsekwentnie walczy ze swoim zbyt wyszukanym gustem. Reżyser pogubił się, czy chce tylko zrealizować wyznaczone zadanie, kręcąc film wedle prostych wytycznych producenta, czy wolałby zrobić coś oryginalnego. Ostatecznie raczej decyduje się pójść na rękę zwyczajnym odbiorcom, którzy chętnie zapłacą za solidne rzemiosło. W rozmowie z japońską panią menadżer Remi jednak początkowo daje wyraz swojemu krytycyzmowi wobec tego kraju. „Nie wszystko co robią jest dobre, weźmy na przykład Pearl Harbour” – zbiera się na odwagę wobec Japonki. Po chwili jednak tonuje swoją buńczuczność. „Tego proszę nie tłumaczyć” – zastrzega pospiesznie asystentowi. Cięcie! jest właściwie satyrą na konformizm, w tym wypadku artystyczny. Finalnie jednak film Hazanaviciusa przypomina misterny obraz, który został obsadzony w zbyt natrętne blejtramy, jakie dominują delikatną wymowę tego co w środku.