„Jeśli chcesz opowiedzieć o swoim życiu, napisz autobiografię.” - napomina znajomy dziennikarz. Silveiro Gama, reporter, autorytet, laureat etyki, chwilowo przyjmuje te słowa z pokorą. Akurat odbywa się raut na jego cześć. Silveiro jest renomowanym dziennikarzem meksykańskim. Dokumentuje zmieniający się obraz świata. Przedarł się ze swoim przekazem nawet do Stanów Zjednoczonych. Tam bywa fetowany tak jak teraz. A mimo to kolega wytyka Gamie minoderyjność jego postawy. Silverio kręci film o sobie samym. Pełno w nim usprawiedliwień, półcieni, wymówek. Stąd uzasadniona pretensja kolegi po fachu. Silverio brnie w drodze po sukces, lawirując między opowieścią o swoich doświadczeniach i frustracjach, a obiektywnym opisem świata.

„Wykorzystujesz tych ludzi, by mówić o sobie.” - dogaduje syn podczas sielankowego obiadu. Silveiro początkowo się złości na ten przytyk, ale wkrótce musi przyznać dziecku rację. Reporter stał się znany i ceniony. Bywa rozpoznawany nie tylko w swoim mateczniku. Ameryka docenia jego nonkonformistyczne dokonania. Szczodrze go nagradza. Silveiro czuje się spełniony, ale splendory mają też inny wymiar. Obsypany nimi reżyser czuje się zobowiązany, wreszcie zależny. Czy powinien nadal podejmować tematy, jakie nie są w smak establishmentom? Gama podważył już lokalne tabu, chciałby sforsować te ogólnoludzkie. Przeszedł jednak linię, za którą rodacy nie widzą w nim lojalnego ambasadora ich racji. Za granicą z kolei uchodzi Silveiro za kłótliwego przybysza, awanturnika, impertynenta. Docenią go, ale zaraz potem będą chcieli zagłaskać, by utemperować jego reporterski pazur.

Alejandro Gonzales Inarriutu sfilmował uniwersalny moralitet, który mógłby dotyczyć każdego z rozpoznawalnych artystów znajdujących się na widocznym świeczniku. Ich rozterki dotyczą solidarności wobec tych, którzy wynieśli na piedestał, a własnym sumieniem, gdzie dokonuje się rozliczenie z osobistym dorobkiem i wrażliwością. „Bardo, fałszywa kronika garści prawd” nie wniesie wiele nowego do powszechnej świadomości w tej kwestii. Jako osobiste auto da fe może stanowić wykwit leczniczy, usprawiedliwiający, kojący zblazowane ego artysty. Dla odbiorców pełen udziwnień film Alejandro Gonzalesa Inarriutu będzie zaledwie ciekawostką, aktem wzajemnego samouwielbienia twórcy oraz jego sztuki.

„Na tamtym rogu poznałem Montezumę, spoko koleś.” - wylicza Silveiro Gama. Teraz wdał się w wyimaginowany dialog z Cortezem. To są partnerzy godni ambicji narratora. Dziennikarz powoli gubi się w detalach, jakich jest kronikarzem. Przed chwilą wyszedł z rautu wydanego ku jego chwale. Wcześniej przemierzał granice z meksykańskimi współziomkami podążającymi do lepszego świata. „Amazon kupił Kalifornię Dolną.” - ktoś czyta głośno nagłówek gazetowy. Gama pławi się właśnie w luksusowym basenie. Poniekąd dotyczy go ta wieść ze świata milionerów. Silveiro nie chce tu być, choć de facto utknął w targowisku próżności. Córka przepytuje tatę ze znajomości pospolitych codzienności. Silveiro nie zna podstawowych faktów. Nie wie, ile kosztuje bilet do metra. Dziennikarz jednak opisuje świat tych, których na nie nie stać. „Jaki ma pan status?” - pyta urzędnik na lotnisku. Silveiro wdaje się w karczemną awanturę, bo nie życzy sobie, by kto inny decydował o jego tożsamości. Urzędnik nie zaklasyfikował reportera do grona osób, które „mogą nazywać Amerykę domem.” Po drodze wyrósł mur. Dziennikarz o cechach kabotyna był wpatrzony w swój rosnący pomnik. Silveiro muru mógł ich nie zauważyć.