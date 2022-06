Podejmując problem molestowania kobiet w środowiskach zdominowanych przez mężczyzn, Matthew Reilly „spalił” na dobre istotny temat, porzuciwszy go na korzyść zwykłej dintojry. 3

„Tylko my jesteśmy między Ameryką a armagedonem” – krzyczy któryś z obrońców platformy wojskowej leżącej na Pacyfiku. Jej załoga dotąd nie miała poważniejszych zadań. Jednak z Rosji dobiegają ponure wieści: właśnie uprowadzono szesnaście rakiet balistycznych, które , jak się wkrótce okaże, celują w tyleż amerykańskich miast. Jakby tego było mało terroryści podstępem usiłują przejąć bazę na rzeczonej platformie. Niemal by im się to udało, ale na miejscu chwilę wcześniej zjawiła się kapitan JJ Collins, która nie tylko przewyższa determinacją członków męskiej ekipy, ale wręcz wyrasta na lidera w walce z nieoczekiwanymi napastnikami.

Przechwycenie (2022) - Elsa Pataky, Aaron Glenane, Rhys Muldoon

Film w reżyserii Matthew Reilly to wartkie kino akcji, która rozpędza się już na wstępie opowieści. Terroryści nie osiągnąwszy blitzkriegu pod postacią opanowania bazy zabierają się do cięcia hermetycznych drzwi prowadzących do jej wnętrza. Pani kapitan zamknięta w środku szacuje precyzyjnie: „zajmie im to 60 minut”. Tymczasem szef Pentagonu, z którym osaczeni póki co mają jeszcze kontakt przez monitor umieszczony w sterowni dyscyplinuje obrońców platformy: „musicie się utrzymać, posyłamy wam posiłki, dotrą za 90 minut”. Akurat tyle, ile trwa akcja filmu „Przechwycenie”. Zgodna ta zbieżność czasowa dobrze definiuje pomysł reżysera: ma być szybko i efektownie, by widz finalnie poczuł satysfakcję ze sprawnie rozegranej jatki.

Pani kapitan JJ Collins trafia do bazy w wyniku intrygi. Przed laty wstąpiła w szeregi armii i dostała się na eksponowane stanowisko. Jednak kariera pani oficer zachwiała się i wytraciła tempo, gdy jej przełożony dopuścił się molestowania kobiety. Nikt nie dał wiary pokrzywdzonej, zaś winnego oczyszczono z zarzutów. JJ Collins poszła więc w odstawkę, a służba na Pacyfiku okazała się raczej kopem na boczny tor, ale przy okazji możliwością rehabilitacji i udowodnienia swoich wojskowych aspiracji. O ile zatem w ogóle można wykazać jakieś wartości płynące z realizacji filmu, jest nią właśnie nieśmiała próba zwrócenia uwagi na nośny problem dyskryminacji pań w świecie jurnych mizoginów.

Przechwycenie (2022) - Luke Bracey, Elsa Pataky

„Przechwycenie”, które trafnie zostało skondensowane słowami generała Pentagonu do wzmiankowanej objętości czasowej, połyka potrzebą szybkiego efektu swój własny ogon. Gonitwy, bijatyki i strzelaniny prowadzone są w trybie wzmożonym. Sama pani kapitan rozprawia się ze zgrają rzezimieszków od niechcenia, swobodnie, jakby przełamała stan nieważkości, zaprzeczając prawom ciążenia.

Motywacje kierujące szefem gangu napastników są niejasne. Mężczyzna twierdzi, że kocha Amerykę, ale nie tę obecną: zepsutą, skorumpowaną i zdegenerowaną. Wszystko to determinuje go, by przejąć bazę gotową unieszkodliwić rosyjskie głowice. Jednak w akcie desperacji, gdy widzi jałowość swojej walki, proponuje pani kapitan współudział w akcji za 30 milionów dolarów. Mimo, że ta odmawia współuczestnictwa dowódca rebeliantów i tak za chwilę przejmuje bazę. Nie ostatni to z paradoksów, od których w filmie aż się roi.

Przechwycenie (2022) - Tim Wong (I), Elsa Pataky

Melodramatyczny finał rozegranego w skumulowanej formule filmu nijak nie poprawia doznanego uprzednio wrażenia. Autor (zapewne bardzo docenia rolę kobiet i swoją produkcję) chciał im oddać specyficzny pokłon. Zarówno dziarska kapitan, jak i zdalnie sterująca akcją z Białego Domu pani prezydent USA próbują się przyczynić do zwycięstwa dobra nad złem. A jednak nie sposób uniknąć wrażenia, iż podejmując, choć zdawkowo, problem molestowania kobiet w środowiskach zdominowanych przez mężczyzn, Matthew Reilly „spalił” na dobre istotny temat, porzuciwszy go na korzyść zwykłej dintojry.