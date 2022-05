Ciężko jest zliczyć na palcach jednej ręki momenty, w których można się zaśmiać. Zamiast tego mamy spore pokłady żenady poprzez wydurnianie się i strojenie głupich min przez Rebel Wilson. 2

Powrót do liceum to film ważny z perspektywy aktorskiej kariery największej gwiazdy tej produkcji, czyli Rebel Wilson. Jest to pierwszy projekt aktorki, która w ostatnich latach nie pojawiała się na ekranie z racji metamorfozy, którą postanowiła przejść. Niestety jej Powrót do liceum nie okazał się powrotem do grania w dobrych komediach.

Jeśli spojrzymy na filmografię Rebel Wilson to znajdziemy w niej kilka, co najmniej dobrych produkcji komediowych. Takie tytuły, jak Druhny, Pitch Perfect czy Sztanga i cash zna raczej każdy przeciętny fan jej talentu. Zazwyczaj Wilsona widzieliśmy jednak w rolach drugoplanowych - Powrót do liceum miał być jej nowym początkiem - główna rola i całkowite skupienie się właśnie na jej osobie. Niestety wyszło tragicznie, a sama Rebel Wilson nie uniosła ciężaru bycia gwiazdą.

Mamy rok 2002 - młoda dziewczyna o imieniu Stephanie jest tą najpopularniejszą w szkole średniej, prowadzi drużynę cheerleaderek, umawia się z największym ciachem w liceum i już niebawem ma zostać wybrana na królową balu. Niestety w trakcie występu tanecznego dochodzi do wypadku wskutek, którego zapada w śpiączkę. 20 lat później Stephanie budzi się, jako 37-letnia kobieta, która postrzega otaczający ją świat, jako nastolatka - postanawia powrócić do liceum, zostać jej gwiazdą i zdobyć upragnioną koronę.

Powrót do liceum zaczyna się naprawdę obiecująco - w rolę młodej Stephanie Conway wciela się Angourie Rice i jest w tym naprawdę wyborna. Widzimy w jaki sposób przeistacza się z szarej myszki w najpopularniejszą dziewczynę w szkole. Jest pełna życia, zwariowana, ale przy tym niezwykle urocza i naturalna - pomimo tego, że gra postać, której raczej nie chcielibyśmy mieć w gronie naszych najbliższych przyjaciół. Wszak liczy się tylko ona i dobre opinie na jej temat. Niestety wstęp, w którym pierwsze skrzypce gra Angourie Rice trwa tylko kilkanaście minut. Później do głosu dochodzi już gwiazda produkcji, czyli Rebel Wilson.

Widać, że aktorce zależy, aby zaprezentować się jak najlepiej - stara się ile może, aby wypaść w swojej roli naturalnie, ale finałowy efekt jest zgoła inny. Jej próby bycia nastolatką w ciele dorosłej kobiety wypadają bardzo źle, żeby nie napisać żenująco. Brak jej uroku i lekkości, którą posiadała Angourie Rice, no i brak jej przede wszystkim tego najważniejszego elementu, czyli aktorskiego talentu. Rebel Wilson tego nie posiada i jest sztuczna w tym co próbuje nam przekazać. Nie będę gołosłowny, jeśli napiszę, że jest to najgorsza kreacja aktorska tego roku, jaką widziałem, a warto zaznaczyć, ze chadzam do kina dosyć regularnie na polskie paździerze.

Powrót do liceum miał jednak potencjał na coś fajnego. Mógł być ciekawą próbą zderzenia się różnych pokoleń. Oczywiście w filmie znajdziemy momenty, w których próbuje to robić, ale forma podana przez twórców w połączeniu z marnym aktorstwem głównej gwiazdy, jest po prostu odpychająca. Na domiar złego Powrót do liceum to jedna z tych komedii, która nie śmieszy. Ciężko jest zliczyć nawet na palcach jednej ręki momenty, w których można się zaśmiać. Zamiast tego mamy zaserwowane spore pokłady żenady poprzez wydurnianie się i strojenie głupich min na ekranie przez Rebel Wilson.