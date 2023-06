Nagrodzony za najlepszy scenariusz w Cannes film Tarika Saleha – autora głośnych Metropii oraz Morderstwa w hotelu Hilton. Boy from Heaven to wytrawny thriller polityczny, błyskotliwa wersja House of Cards w egzotycznej scenerii. Po śmierci wielkiego imama rozpoczyna się brutalna walka o władzę – pełna korupcji, manipulacji i rozlewu krwi na najwyższych szczeblach. Syn rybaka zostaje studentem na prestiżowym kairskim uniwersytecie. Po kilku dniach na uczelni zostaje wplątany w szpiegowską intrygę. Próbuje kierować się swoimi ideałami, jednak szybko traci złudzenia. Pochodzący ze szwedzko-egipskiej rodziny Saleh kreśli swój film ostrymi odcieniami. To nie tylko fascynujące, świetnie zrealizowane political fiction, ale również oskarżycielski portret współczesnego Egiptu. Film był realizowany w całości w Turcji. W Kairze z pewnością będzie budził ogromne kontrowersje, a może nawet trafi na półkę.