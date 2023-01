Obecne w każdym kadrze dobrze dozowane napięcie, jakie towarzyszy filmowi „Podejrzana”, zrekompensuje uciążliwości monotonnego śledztwa, które pozostanie wtórnym wątkiem wyrafinowanej intrygi 8

„Tym razem pani alibi musi być solidne jak skała” – niby racjonalnie, ale tak naprawdę niefrasobliwie oznajmia detektyw Hae-joon (Hae-il Park). Seo-rae (Wei Tang) jest młodą kobietą, niedawno owdowiałą po tragicznym wypadku swojego starszego męża. Mężczyzna spadł z wysokiego urwiska, zabijając się na miejscu. Stąd aluzja o skale zakrawa na grubymi nićmi szytą niestosowną ironię. Hae-joon bezskutecznie prowadzi sprawę podejrzanych wypadków. Tym razem w dziwnych okolicznościach ginie drugi mąż Seo-rae. Czy można to zwalić wyłącznie na karb przypadku? Detektyw nie ukrywa rozterek. Pozostaje jednak pod przemożnym urokiem pięknej Seo-rae. Wątki się mnożą, wątpliwości narastają. Hae-joon traci głowę dla kobiety, która zdaje się skutecznie manipulować detektywem. Ale póki co dowodów na jej ewentualną winę brak.

Podejrzana (2022) - Wei Tang (I), Park Hae-il

„Może przyjechałam tu po to, by zostać pana nierozwiązana sprawą?” – zasiewa ziarno niepokoju w duszy śledczego atrakcyjna podejrzana. Żaden z tropów postępowania nie został do końca wyjaśniony. Seo-rae przybyła do Korei z Chin. Jej pierwszy mąż ułatwił jej imigrację przez wysokie góry, a potem zaproponował małżeństwo. Przepaść pokoleniowa skutecznie rozbiła związek. Śmierć męża mogła, choć nie musiała, być żonie na rękę. „Podejrzana to osoba obserwowana” – detektyw najprościej jak umie wyjaśnia status Seo-rae. „Lubię być obserwowana” – odpowiada niezrażona kobieta. Obiekt miłosnych westchnień Hae-joona wygląda na osobę, która chce być w centrum wydarzeń. Seo-rae radzi sobie w każdej, nawet najbardziej krytycznej sytuacji. Zbity z tropu detektyw traci panowanie nad sobą do tego stopnia, że pali dwa papierosy naraz, sam nie dostrzegając swojej śmieszności.

Chan-wook Park reanimował dzieło z gruntu hitchcockowsko-chandlerowskie. Reżyser nawet specjalnie nie krył swojej fascynacji gatunkiem, gdzie karty rozdaje nieziemskiej urody femme fatale. Z ucieczką w poetykę formuły archaicznej, która wcale dobrze się sprawdza przeniesiona w inne realia i późniejszą epokę, poradził sobie Chan-wook Park nad wyraz sprawnie. „Podejrzana” jest filmem dojrzałym, niepozbawionym suspensów i zwrotów akcji. Melodramatyczny epilog nie zepsuje ogólnie dobrego wrażenia wyniesionego z projekcji filmu Chan-wook Parka. Obecne w każdym kadrze dobrze dozowane napięcie, jakie towarzyszy filmowi Podejrzana, zrekompensuje uciążliwości monotonnego śledztwa, które w tym wypadku pozostanie wtórnym wątkiem wyrafinowanej intrygi.

Podejrzana (2022) - Park Hae-il, Wei Tang (I)

„To jest szlak, który wybrał zmarły” – krzyczy do swojego partnera Hae-joon. Obaj policjanci podpięci na linie wędrują wciągani przez kolegów ze służby wzwyż skały, z jakiej niedawno zleciał nieboszczyk. Niefortunna słowna dezynwoltura nie opuszcza – jak widać – Hae-joona. Trajektoria uniesień detektywa bez przerwy lawiruje bezładnym i nielogicznym torem. Gdy Seo-rae przedstawi mu swojego drugiego z mężów Hae-joon nie będzie potrafił ukryć zdumienia. „Jestem analitykiem, ale nie takim, który lubi anal” – zaprezentuje się od najprymitywniejszej strony nowy wybranek. Detektyw o mało nie zakrztusi się nieoczekiwanie zażenowany. A więc za takiego prostaka wyszła kobieta idealna, zdawać się będzie mówić bezradne oblicze nieszczęśliwego epuzera. Dla detektywa podejrzane stanie się już niemal wszystko. Najbardziej on sam, gdy odkryje, że pragmatyka zawodu, jaki wykonuje, nie przewidzi innych niż racjonalne argumenty w śledztwie.