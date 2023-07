Film w reżyserii Mario Martone od mniej więcej swojej połowy konsekwentnie (ale ślamazarnie) zmierza do finału, który jest zgoła przewidywalny i umiarkowanie odkrywczy. 6

„Po co tu ciągle jesteś?”- pyta ksiądz skonfliktowany z mafią. W jego parafii pojawił się Felice. W Neapolu nie było go od czterdziestu lat. Wyjechał stąd jako piętnastolatek i osiadł w Kairze. Tam kieruje przedsiębiorstwem budowlanym. Teraz sprowadziła mężczyznę do matecznika sytuacja matki. Kobieta dobiega kresu życia, a Felice chciałby złagodzić trud jej cierpień. „Ważne są kwestie sanitarne.” - mówi syn moszcząc zniedołężniałą matkę w balii. „Od dawna nie bywam już na Sanita.” - odpowiada przygłucha kobieta, mając na myśli jedną z dzielnic Neapolu. Ksiądz dobrze wiedział, o co pytał. Przyjaciel Felice z dzieciństwa jest teraz bossem mafii. Duchowny został tymczasem mianowany publicznym wrogiem Cosa Nostry. Ksiądz nie może się nadziwić niezmożonej chęci Felice, by odnowić przyjaźń z człowiekiem, który stał się kimś innym i teraz trzęsie półświatkiem Neapolu.

Nostalgia. Powrót do Neapolu (2022) - Francesco Di Leva, Pierfrancesco Favino

„Znikaj!” - taki napis wymalował ktoś w nowym domu Felice. To tylko ostrzeżenie. Mężczyzna pochował niedawno matkę, teraz zamierza się osiedlić w Neapolu. Z Kairu chce sprowadzić żonę. Niepomny rad księdza Felice defiluje pustymi ulicami miasta, jakie nie należy do bezpiecznych. Co i rusz pojawiają się tu zmotoryzowane gangi, które strzelają dla postrachu. Oreste, przyjaciel Felice z dzieciństwa, teraz odpowiada za ten stan rzeczy. Jest tu „ojcem chrzestnym”. A mimo to Felice chciałby z nim porozmawiać. Nie jest to łatwe, ponieważ Oreste prowadzi utajniony żywot. Drzwi do niego są szczelnie pilnowane. Zresztą Oreste domyśla się obecności w Neapolu dawnego druha. Gdyby chciał, to by się z nim dawno spotkał. Wprowadzony do jednej z neapolitańskich rodzin Felice będzie świadkiem, jak grobowa cisza zapada na samo tylko wspomnienie imienia Oreste.

„Nostalgia: Powrót do Neapolu” jest filmem monotonnym, którego autorzy nie do końca mają pomysł, jak uzasadnić chaotyczne peregrynacje swojego bohatera. Sam fakt tajemnicy z dzieciństwa, która każe Felice zrewidować swoje późniejsze wybory, niekoniecznie uzasadnia dwugodzinną pełną sprzeczności wędrówkę zaułkami Neapolu. Sporo dynamiki nada jej nieoczekiwanie drugoplanowa rola Ojca Luigiego (Francesco Di Leva), który tchnie nieco emocji w rachityczne poszukiwania głównego bohatera. Film w reżyserii Mario Martone od mniej więcej swojej połowy konsekwentnie (ale ślamazarnie) zmierza do finału, który jest zgoła przewidywalny i umiarkowanie odkrywczy. „Nostalgia: Powrót do Neapolu” karmi się raczej swoimi epizodami i skrzętnie upchniętymi w dosyć jałową treść didaskaliami. Będzie do nich należała choćby okazała panorama Neapolu kontrastująca z realiami jego ciasnych podwórek i zaśmieconych ulic.

Nostalgia. Powrót do Neapolu (2022) - Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno

„Chcesz cofnąć stare czasy?” - nie kryje zdumienia Rafaelle, przyjaciel matki Felice. Starszy mężczyzna zna miejscową specyfikę i wie, do czego zdolny jest Oreste. Felice ma w pamięci przyjaciela, który bił się w jego obronie przed czterdziestoma laty. „Tu nawet babcie dilują narkotykami.” - uświadamia Rafaelle brnącego w samą paszczę lwa intruza z Kairu. Radość z odzyskania miejsc magicznych, w których rozgrywało się dzieciństwo reemigranta nie przekłada się jednak raczej na listę starań, jakie mężczyzna włożył w ich rozniecenie po latach. „Zobaczyć Neapol i urodzić się na nowo.” – chciałby sparafrazować znane powiedzenie Goethego Felice, który zyskał szansę sytego bytu poza granicami swojego genius loci. Wspomnienia młodości bywają jednak zazwyczaj zbyt wyidealizowane.

