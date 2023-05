Film w reżyserii braci Dardenne nie wygląda na kolejny wzniosły moralitet ku czci uciemiężonych boat people. To raczej poruszające kino akcji o tym, jak się zachować w sytuacjach bez wyjścia 8

Przemytnik dostał swoją dolę, ale niepełną. Za przerzut na Stary Kontynent taryfa jest ściśle określona. To 600 euro. Tori i Lokita wprawdzie znaleźli się w Belgii, lecz nie uiścili całej sumy za tranzyt. Teraz przemytnik domaga się reszty długu. Lokita ma niespełna dwadzieścia lat, Tori jest o połowę młodszy. Obydwoje wyruszyli z Beninu via Włochy. Finalnie znaleźli się w Liege. Podają się za rodzeństwo, choć dla urzędu migracyjnego nim nie są. Tori umiał wiarygodnie przed tą instytucją udowodnić własną historię prześladowanego w macierzystym kraju. Lokicie zdobycie takich dowodów umożliwiłoby podjęcie legalnej pracy. Bezskutecznie. Tymczasem oboje zatrudnili się w pizzerii, która stanowi parawan dla akcji rozprowadzania narkotyków. Stawki za taki proceder są niewielkie, ryzyko spore. Dla „rodzeństwa w niedoli” to jednak jakaś szansa. Lokita chce wspomóc zostawioną w Beninie matkę i swoje rodzeństwo. Tori stara się odwdzięczyć „siostrze” za jej dotychczasową kuratelę.

Tori i Lokita (2022) - Alban Ukaj, Pablo Schils, Joely Mbundu

„Czy czarni śpiewali dokładnie 10 minut?” – dopytuje się szef pizzerii podległego mu managera restauracji. Tori i Lokita oprócz prowadzenia dilerki dorabiają, śpiewając gościom lokalu. Każda jednak „fucha” jest skrupulatnie wyceniona przez pryncypała. On wie jak nikt inny, że na imigrantach da się łatwo zarobić. Ci są postawieni pod ścianą. A jeśli jeszcze nie posiadają dokumentów uprawniających do podjęcia legalnej pracy, zdani zostaną na kaprysy zleceniodawcy. Czasem ktoś taki w odruchu dobrej woli pozwoli zabrać pracownikom niezjedzoną przez klientów pizzę. Częściej zaproponuje wykonanie usługi seksualnej. Kto go przed takim krokiem powstrzyma? „Dostanę coś w zamian?” – pyta przygodny mężczyzna zagadnięty na poczcie. Tori chciał zlecić pieniężny przekaz matce Lokity. Operatywny chłopiec zebrał stosowną kwotę. Nie jest jednak pełnoletni i jako taki nie może dokonywać przelewów. Ale i w dość obojętnej kwestii Tori zostanie spytany: co w zamian? W wymarzonym przez rodzeństwo wolnym świecie nic nie dzieje się za darmo.

Bracia Dardenne skolekcjonowali cały wianuszek nagród filmowych, w tym złote canneńskie palmy. I tym razem nakręcony przy ich udziale film nie umknie uwagi szacownych konwentykli. Tori i Lokita wpisuje się wprawdzie w nurt kina humanistycznie naznaczonego, pochylonego nad losem przegranych, którzy walczą o byt. Takich filmów powstało ostatnio wiele. Ten obecny nie szafuje przesadnym mentorstwem, skupia się zaś na postawach, jakie można przyjąć, by dzieło wykluczenia skutecznie ominąć. Nawet gdy efekt tych zabiegów skazany jest na niepowodzenie, film utytułowanych braci stanowić może wskazówkę, że na ciernistej zawsze można znaleźć szlak na skróty.

Tori i Lokita (2022) - Pablo Schils, Joely Mbundu

„Jak wpadłaś na ten numer z piaskiem?” – krzyczy zdyszany Tori. Lokita została zamknięta przez szefa pizzerii w plantacji konopi. Tam dziewczyna otrzymała lokum i obietnicę pomocy w załatwieniu legalnych dokumentów. Lokita miała tylko zrzec się zarobków. Uwięziona de facto wegetowała w oczekiwaniu na pomyślne okoliczności. Ale te nie następowały. Stęskniony za „siostrą” Tori odnalazł Lokitę. Teraz oboje uciekają przed zemstą narkotykowych mafiosów. Lokita splunęła na grudkę ziemi i zatkała nią otwór kłódki. W ten sposób na chwilę uniemożliwiła skuteczny pościg. „Matka w ten sposób udaremniała wyjście z domu naszemu ojcu, gdy się nawalił” – gorzko wspomina Lokita. Film w reżyserii braci Dardenne nie wygląda na kolejny wzniosły moralitet ku czci uciemiężonych boat people. To raczej poruszające kino akcji o tym, jak się zachować w sytuacjach bez wyjścia. Dopóki zależy nam na losie bliskich.