Zabrakło iskry...

Prostacki romans, hojnie podlany tanią propagandą i ubrany w szatki bajki dla dzieci. Film od strony technicznej jest oczywiście zrealizowany perfekcyjnie, jak przystało na Pixara. Wizualnie zapiera dech w piersiach. Tylko co z tego, skoro w opowieści o Iskrze zabrakło - nomen omen - iskry? Opanowana do perfekcji przez tę wytwórnię umiejętność grania na emocjach widza, którą widzieliśmy - ba, czuliśmy! - w Inside Out, Coco, Up czy Soul, tutaj gdzieś zniknęła. Przy czym widać, że w produkcję zostało włożone dużo serducha. Szkoda natomiast, że widać to dopiero w napisach końcowych, a nie podczas trwania filmu. Jak trafnie podsumowała znajoma 13-letnia krytyczka filmowa "Wiem, że teraz powinnam być smutna, ale co poradzę, że nic mnie nie obchodzi los głównych bohaterów?".

Może gdyby twórcy mniej miejsca poświęcili na prostackie bajanie o ciężkim losie imigrantów a więcej na budowanie postaci i wymyślenie fabuły ciekawszej niż "białasy z bogatych dzielnic to nie towarzystwo dla ciebie, _hija_", magia Pixara zapłonęłaby po raz kolejny?

I żeby ktoś nie pomyślał, że film mi się nie podobał dlatego, że jest o imigrantach. Chcecie świetny film o imigrantach? Proszę bardzo: Gran Torino Clinta Eastwooda. Chcecie świetny film o innej kulturze? Obejrzyjcie wspomniane już pixarowe Coco. Natomiast żeby ukazać z jakim poziomem mamy do czynienia tutaj, podam tylko jeden przykład. Imigranci w Między nami żywiołami mówią perfekcyjnym angielskim, podobnie jak autochtoni. Ale przecież trzeba pokazać jakoś, że to imigranci. No więc główna bohaterka będzie używać jednego jedynego słowa z ojczystego języka na określenie ojca i będzie je wplatać w zdania po angielsku (w stylu "Będzie mi ciebie brakować, Ashva"). Czy istnieje jakieś bardziej banalne i zużyte do cna rozwiązanie mające pokazać widzowi odmienność kulturową? Nie do takiego poziomu snucia filmowej opowieści przyzwyczaił nas Pixar. Czy to jest drobiazg? Oczywiście. Ale to tylko drobny przykład. Cała fabuła jest skonstruowana i poprowadzona równie ciężką ręką i bez cienia kreatywności.

Film mimo wszystko da się oglądać - w końcu to jednak Pixar i poniżej pewnego poziomu nie schodzi. Wielu osobom się też podoba, co widać po recenzjach i średnich ocenach na portalach. Ja się jednak solidnie rozczarowałem. Moja ocena to 5.5/10.