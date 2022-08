Na pewno widzom łatwiej byłoby przyswoić ten film, gdyby otrzymali nieco więcej zabawnych scen, ale jak widać dla Johna Hamburga była to rzecz nie do przeskoczenia. 2

Czas dla siebie to kolejna produkcja wchodząca w skład wielkiej umowy podpisanej pomiędzy streamingowym gigantem Netflix, a firmą producencką Kevina Harta HartBeat Production. Po obyczajowym wyciskaczu łez zatytułowanym Ojcostwo oraz komedii sensacyjnej Człowiek z Toronto, przyszła pora na kumpelską historię, w której Kevin Hart spotyka się z Markiem Wahlbergiem.

Czas dla siebie (2022) - Anna Maria Horsford, Regina Hall (I), Amentii Sledge

Głównym bohaterem Czasu dla siebie jest Sonny - kochający i niezwykle wymagający tata na pełen etat, który pełni funkcję prawdziwej kury domowej. Pewnego dnia on i jego żona, która jest chlebodawczynią rodziny podejmują decyzję, że Sonny musi dostać trochę czasu dla siebie. Mama wyjeżdża na kilka dni z dzieciakami, natomiast ojciec ma w tym momencie nieco odetchnąć i zabawić się, jak za młodzieńczych czasów. W tym celu odnawia kontakt z dawnym przyjacielem, który słynie z grubego imprezowania i hucznie obchodzonych urodzin - a te właśnie zbliżają się wielkimi krokami.

Na wstępie zaznaczę, że nie jest to udany film. Scenariusz Czasu dla siebie jest niesamowicie niedualną robotą. Historyjka kreowana jest na komedię dla dorosłych z jakimś tam przesłaniem, jednak finalnie okazuje się być błędnym kołem, w której główny bohater ma uciec przed rutyną, która spotkała go po założeniu rodziny. Czas dla siebie jest do bólu bezpieczną produkcją na domiar złego został okraszony porcją fekalnego poczucia humoru, który jak mniemam miał definiować film wyreżyserowany przez Johna Hamburga, jako coś sprośnego. Niestety - wyszło niesmacznie i nieśmiesznie.

Czas dla siebie (2022) - Kevin Hart (III), Mark Wahlberg (I)

I tak naprawdę to jest największy problem tego filmu. Jest nieśmieszny tak bardzo, jak tylko się da. Czasami zdarza się tak, że w komediach, które stronią od dobrego poczucia humoru możemy znaleźć coś innego godnego wyróżnienia - dobrą realizację, sympatyczne postacie lub też interesującą relację pomiędzy nimi. W przypadku Czasu dla siebie brakuje również tego. Kevin Hart i Mark Wahlberg dają z siebie wszystko, aby pokonać marność scenariusza, ale takich momentów jest naprawdę tyle co kot napłakał. A skoro przy kocie jesteśmy, to twórcy tej pożal się Boże komedii zaserwowali swoim widzom najprawdopodobniej najgorszą komputerowo wygenerowaną pumę w historii kina.

Czas dla siebie wydawał się być czymś ze zdecydowanie większym potencjałem. Chemia między Reginą Hall i Kevinem Hartem jest jak najbardziej wyczuwalna, a dynamika i rozwój rodzinnych relacji bardzo fajnie sobie płyną, jednak to co najważniejsze w tej historii, czyli kulminacja całego scenariusza przychodzi w tak bezsensownym i przypadkowym momencie, że nie sposób nie uważać, że to co najlepsze w tej produkcji to zasługa aktorów i ich charyzmy. Na pewno widzom łatwiej byłoby przyswoić ten film, gdyby otrzymali nieco więcej zabawnych scen, ale jak widać dla Johna Hamburga była to rzecz nie do przeskoczenia.