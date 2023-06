Najlepiej wypada wtedy, kiedy na przód wysuwają się emocje i relacje pomiędzy bohaterami. Reszta zdaje się być mniej istotna, czymś w rodzaju tła, które niestety też jest częścią historii. 6

Pomimo młodego wieku Louis Garrel wyrobił sobie we Francji renomę nie tylko utalentowanego aktora, ale także reżysera i scenarzysty. 40-letni twórca powrócił w ubiegłym roku na festiwalu filmowym w Cannes nowym filmem noszącym tytuł Winny czy niewinny, który jest miszmaszem wielu gatunków. Do polskich kin produkcja trafiła w tym miesiącu. Czy warto sprawdzić czy główny bohater jest winny, czy niewinny?

Winny czy niewinny (2022) - Louis Garrel, Roschdy Zem, Noémie Merlant

Głównym bohaterem filmu jest Abel (zagrał go sam Louis Garrel) - mężczyzna, który cały czas cierpi po śmierci w wypadku samochodowym żony. Na horyzoncie pojawia się nowy problem, kiedy jego matka postanawia ożenić się z mężczyzną poznanym w więzieniu. Po tym, jak nowy małżonek jego rodzicielki wychodzi z zakładu karnego, Abel zaczyna podejrzewać go o niecne plany, co oczywiście prowadzi do kolejnych konfliktów w rodzinie.

Winny czy niewinny to film, który w lekki i subtelny sposób stara się opowiadać o bardzo złożonych problemach. To film o lęku przed uczuciem i zaufaniem innej osobie. Głównemu bohaterowi ciężko pogodzić się z utratą ukochanej żony, która zginęła w wypadku spowodowanym przez niego samego. Abel nie potrafi już patrzeć pozytywnie na otaczający go świat - stał się zgorzkniałą osobą, która wydaje się pragnąc bliskości, ale za bardzo nie ma pomysłu, jak się do tego zabrać. Na szczęście ma u swojego boku przyjaciółkę o imieniu Clemence, która jest jednym z jego ostatnich światełek na drodze - w tej roli urocza i wyborna jak zawsze zresztą Noémie Merlant. Ich przyjacielska relacje wywoła w Was wiele pozytywnych emocji - jest zabawnie, jest wzruszająca, ale przede wszystkim jest naturalnie, czuć pomiędzy nimi należytą chemię.

Winny czy niewinny (2022) - Anouk Grinberg, Roschdy Zem

Zresztą to relacje pomiędzy postaciami są najmocniejszym punktem filmu Winny czy niewinny. Gdyby nie one to podejrzewam, że cała historia nie potrafiłaby tak wybrzmieć. Trio w postaci syn, matka oraz nowy facet kipi energią. Jest dynamicznie, bywa zabawnie, bywa uroczo, bywa też że Garrelowi udaje się zbudować niesamowite napięcie godne najlepszych kryminałów. Tak jak wspomniałem na wstępie jego nowe dzieło to prawdziwy gatunkowy miszmasz. Mamy tutaj elementy dramatu rodzinnego, słodko-gorzkiej komedii romantycznej czy wreszcie heist-movie!

W mojej opinii najgorzej wypada wątek kryminalny - intryga jest taka sobie i prowadzi nas co prawda do pomysłowej klamry, która jednak nie do końca pasuje mi do reszty historii. Winny czy niewinny najlepiej wypada wtedy, kiedy na przód wysuwają się emocje i relacje pomiędzy bohaterami. Reszta zdaje się być mniej istotna, czymś w rodzaju tła, które niestety też jest częścią historii. Mimo wszystko Louis Garrel serwuje nam niezłe kino, z którym fani francuskiej twórczości winni się zainteresować.