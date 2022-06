Rowan Atkinson tym razem ponosi sromotną klęskę. "Człowiek kontra pszczoła" nawet na centymetr nie zbliża się do komediowych klasyków z legendą ekranu. 3

Nie mam nic do absurdalnego oraz slapstickowego poczucia humoru pod warunkiem, że jest ono zabawne. W przypadku serialu Człowiek kontra pszczoła, w którym główną rolę gra legendarny Rowan Atkinson ciężko mówić o udanej próbie połączenia tych elementów.

Rowan Atkinson powraca poniekąd do korzeni i tego dzięki czemu zdobył wielką sławę oraz renomę w świecie kina. Wciela się w postać niezbyt rozgarniętego mężczyzny o imieniu Trevor, który poszukując szybkiego zarobku zatrudnia się w firmie opiekującej się domami w trakcie, gdy ich właściciele wyjeżdżają na wakacje. Praca z pozoru wydająca się bułką z masłem zmienia się w prawdziwy koszmar, kiedy na posesji pojawia się upierdliwa pszczoła, przez którą główny bohater wpada w prawdziwy szał. Inteligentny dom, drogocenne dzieła sztuki, drogie samochody oraz psiak wabiący się Ptysia (w oryginale Cupcake) nie będą miały łatwej przeprawy.

Człowiek kontra pszczoła to serial komediowy, który równie dobrze mógłby powstać 30 lat temu. To produkcja stworzona w klimatach starej szkoły slapsticku, z której przecież Rowan Atkinson słynie. Niestety nie oczekujcie, że poziom dowcipu zbliży się do takich serii, jak Cienka niebieska linia, Czarna żmija czy Jaś Fasola. Błyskotliwości i oryginalności w tym tyle co kot napłakał.

Na pierwszy rzut oka rzuca się oczywiście główny bohater, który zdaje się być wzorowany na Jasiu Fasoli tak bardzo, jak tylko można. Na nieszczęście twórców fajtłapowatość postaci o imieniu Trevor nie wypada na tyle zabawnie i naturalnie co w przypadku kultowej postaci z lat 90. Nie pomaga w tym wszystkim zrobienie z pszczoły antagonisty całego serialu. Trevor jako osoba o niezbyt wygórowanej inteligencji wydaje się być większym zagrożeniem dla siebie samego i otaczającego go świata niż malutkie zwierzątko. Tak naprawdę cała destrukcja otoczenia i przedmiotów, które znajdują się w zasięgu są sprawką tytułowego człowieka. Oglądając fajtłapowate zachowanie Jasia Fasoli i jego nieporadność można było go mimo wszystko polubić. Trevor jest jednak irytujący i apatyczny.

Ciężko jest kibicować postaci tak skonstruowanej, jak Trevor, która może zostać odebrana jako ucieleśnienie chodzącego kataklizmu. Fabularna wywrotka scenarzystów w finale serialu jest dopełnieniem tego żenująco nieśmiesznego widowiska, które oprócz slapstickowego dowcipu potrafi też zaatakować nas znienacka humorem fekalnym. Ten element podobnie, jak cały pomysł na serię są po prostu nietrafione z perspektywy czasu i dzisiejszego widza. Ciężka do opisania głupotka. Lepiej odpalcie sobie po raz kolejny klasyki z lat 80. i 90. z Rowanem Atkinsonem.