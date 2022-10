„Niewidzialna wojna” to chaotyczny zbiór utkany z anegdot o życiu artysty subiektywnie zreferowanych przez niego samego. 3

„Dla siebie nie dam rady, ale dla ciebie jestem w stanie to zrobić” – deklaruje przed ołtarzem chęć dalszego życia współczesny Patryk Vega. Właśnie przeszedł duchową metamorfozę: przestał pić, zdradzać, kraść, ćpać i zaufał Bogu. Reżyser nadal kręci kasowe filmy, ale pieniądze już go tak nie cieszą. Zaufany ksiądz doradza: zwolnij, zrób coś dopieszczonego. Patryk Vega posłuchał. Doszedł do wniosku, że najlepszą odpowiedzią na ten apel będzie nakręcenie filmu o nim samym, o wybitnym reżyserze. Jak pomyślał, tak zrobił. O ile jednak dotychczasowe dokonania filmowe złożyły się na kilkadziesiąt pozycji kręconych szybko, w skrótowej biegunce dyktowanej chęcią frekwencyjnego sukcesu, ale chętnie oglądanych, o tyle obecnie powstał film do bólu minoderyjny. Vega co prawda nie oszczędza tu siebie i przyznaje się do licznych słabości, lecz nie jest to skrucha do końca szczera, bo co i rusz okpi ją reżyser wstawkami świadczącymi o tym, że próżnych nawyków nie odstawił wraz z narkotykami. Liczne napisy podczas projekcji przypominające o sukcesach budżetowych, jakie przyniosły jego filmy, dowiodą, że kabotyńskiej pępowiny nowy Vega po tym nawróconym nie odciął ostatecznie.

„Dziękuję ci, Paciu” – ściska kilkuletniego Vegę mama. Mały Patryk swoją zaradnością wybawia ją z kłopotów finansowych, handlując, zarabiając, wymyślając rozmaite projekty. Ojciec wyjechał i nie interesuje się synem. Odtąd matka będzie towarzyszyła dziecku na trudnej drodze artystycznej kariery. „Egzamin uważam za zakończony” – bezceremonialnie wypala członkom komisji podczas matury pewny siebie Patryk. Nie jedyna to scena świadcząca o tym, że „Niewidzialna wojna”, film Vegi o nim samym, wart był realizacji choćby po to, by ostatecznie ugruntować geniusz reżysera „Pittbula”, „Botoksu” czy „Kobiet mafii”. „Zwolniłem dotychczasowy zespół scenarzystów” – oznajmia oczarowany kierownik produkcji po przeczytaniu scenariusza Patryka, który tylnymi drzwiami i bez kwalifikacji wywalcza sobie miejsce przy realizacji serialowego tasiemca. Odtąd kariera Vegi harmonijnie, choć nie bez pewnych kosztów własnych, pnie się ku górze.

„Niewidzialna wojna” to chaotyczny zbiór utkany z anegdot o życiu artysty subiektywnie zreferowanych przez niego samego. Już przywrócony Bogu Vega obiecuje nigdy nie naruszać siódmego przykazania. Nie złamie zapewne też dziewięciu pozostałych. Skromność jakoś tymczasem pozostawił Vega w kinowej szatni. Ale jak ma być inaczej, skoro szejkowie z Kataru składają mu właśnie kosmiczną propozycję w petrodolarach na kolejną szokującą produkcję. Może więc sobie Vega pozwolić w przerwach na negocjacje nakręcić film o życiu Pacia. Zaangażuje do tego zadania kwiat kinematografii oraz kilku amatorów. Co ciekawe: w roli kluczowej sportretował Vega siebie twarzami aż czterech aktorów. Niestety, w żadnej dobrze.

Rozpustny jeszcze Patryk podczas bankietu na okoliczność sukcesu komercyjnego jakiegoś ze swych filmów podrywa młodą dziewczynę. Ona początkowo mu odmawia, zasłaniając się miesiączką. Dzielny Pacio ze swadą zastrzega: „O czym ty mówisz, dziewczyno, ja byłem świadkiem podczas dwunastu sekcji zwłok”. Ewenement filmów Patryka Vegi choć krwawy i gęsty od trupów przybrał nieoczekiwany epilog. Ich autor może w nim liczyć na homilię o świecie konwersji, nawrócenia, religijnej pokuty. Albo przynajmniej na szkoleniową projekcję poglądową podczas lekcji katechezy.