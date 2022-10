Choć autorzy produkcji włożyli mnóstwo inwencji wizualnej, by zatrzymać do końca przed ekranem małoletnią widownię, mogą ją spod niego wygonić nazbyt natarczywym drążeniem niepotrzebnych sekwencji. 5

„Żegnaj przeciętności i braku ambicji!” - wołają wniebowzięte Sohie i Agatha. Niniejsza deklaracja precyzyjnie wyrażonego stanu określa również aktualną pozycję dziewcząt. Monstrualny ptak unosi je ponad poziom lądu i uchwyciwszy szponami wiedzie w nieznane. Dziewczynki dotąd bardzo zżyły się ze sobą, ale dorastając w Galvadonie dosyć się napatrzyły na szarą codzienność prowincjonalnego marazmu. Obie są wielbicielkami bajek. Jednak obydwie preferują inne ich aspekty. Sophie docenia baśniową moc iluzji, Agatha woli mroczniejsze strony tych fascynacji. Druga z dziewcząt przez lokalnych mieszkańców Galvadonu jest nawet nazywana tamtejszą wiedźmą. Dziewczęta zamarzyły o przygodzie wykraczającej poza nawias nudnej, codziennej egzystencji. Sny zostaną nieoczekiwanie zrealizowane. Ogromne ptaszysko porywa żądne wrażeń przyjaciółki i zrzuca gdzieś nad wzburzonymi falami. Oba brzegi spienionych wód obsadzone są urwiskami, na których stoją dwa zamki. Pierwszy to baśniowa Akademia Dobra. Tam nieopacznie wyląduje Agatha. Drugim będzie Akademia Zła. Tu swoją przyszłość spotka Sophie. Ptak być może pomylił się w swych intencjach i dzięki niemu dziewczęta znajdą się w miejscach sobie mentalnie obcych.

Akademia Dobra i Zła (2022) - Kerry Washington (I), Charlize Theron

Tylko „baśniarz” może naprawić błąd.” – orzeknie ktoś dostrzegający ewidentną, skutkującą przykrymi konsekwencjami pomyłkę. Rzeczywiście, autorzy bajek mają nieograniczone pole manewru i z każdej, największej pułapki logicznej będą potrafili się z gracją wycofać. Zanim to jednak nastąpi musi wybrzmieć całe pasmo konsekwencji, jakie są nieuniknione na skutek mniej lub bardziej świadomej decyzji „baśniarza”. Przekorna więc Agatha trafia do obcego swoim gustom targowiska próżności. Tu „uśmiech jest podstawowym warunkiem zaliczenia przedmiotu” w Akademii Dobra. Agathę aż mdli na widok wymuskanych słuchaczy i ich układnych wykładowców. Najchętniej wyrwałaby się ze złotej klatki. Tymczasem Sophie, trafiając do Akademii Zła, poznaje całą menażerię bajkowych gnomów i rozpustników. „Dlaczego należy pielęgnować brzydotę?” - pyta retorycznie jakiś wykładowca tej szkoły. „Brzydota to wolność!” - sam odpowiada zaskoczonym uczniom. Jakby na zaakcentowanie tego wniosku wypluwa jeden z nielicznych zębów, jakie mu w przerzedzonym garniturze szczęki jeszcze zostały.

„Akademia dobra i zła” – poza małoletnią klientelą kinową liczyć pewnie będzie mogła na tych, którzy swoje bajki przeczytali w młodości, czyli dawniej. Cierpliwsi z nich dopatrzą się zapewne w całym zastępie baśniowych bohaterów, od poznania jakich zaczynali swoją przygodę z literaturą, pierwowzorów zapamiętanych ze starych książek. Kopciuszek minie się tu z królewna Śnieżką. Widzom nieobytym z jakimkolwiek balastem doświadczeń poznawczych wyda się film w reżyserii Paul Feiga dość wystawnym, epickim przedstawieniem obfitującym w nazbyt efekciarskie triki. Szczodrze eksponowane swoją stylistyką i szerokim rozpasaniem zabiegi dominują nad intencją samego dzieła. Dodatkowo przesadnie napięta struna czasowa, w jakiej zmieścił Feig swoją opowieść, sprawi, że jego film potrafi znużyć powtarzalnością tych samych pomysłów oraz kadrów. Nadmiarowa celebracja finału oraz zbyt długie tyrady akademików nie pomogą zjednać filmowi nowych wielbicieli. Choć autorzy produkcji włożyli mnóstwo inwencji wizualnej, by zatrzymać do końca przed ekranem małoletnią widownię, mogą ją spod niego wygonić nazbyt natarczywym drążeniem niepotrzebnych sekwencji.

Akademia Dobra i Zła (2022) - Kerry Washington (I)

Kontrast jasnowłosej Sophie (Sophia Anne Caruso) z czarną Agathą (Sofia Wylie) jest kwintesencją całości scenariusza. Różne w swych preferencjach i oczekiwaniach dziewczęta definiują w ten sposób diametralnie odmienne cechy, jakimi operują baśniowe prawidła i schematy. Stąd akademicki spór nie rozstrzygnie się w łonie jednej tylko szkoły pisania bajek. Wyrazić się będzie musiał pomiędzy nimi. Baśnie kojące zmysły czytelników przeciwstawią swoją naiwność bajkom mającym ambicje pokazać złożoność, a często nieprzewidywalne okrucieństwo świata. Te pierwsze kultywują miłość i dobro. „Zło walczy tylko o siebie.” - dopowie sceptycznie jakiś z uczestników „Akademii Dobra i Zła”. Nieuchronne starcie dwóch szkół zanim skończy się szczęśliwie dla wyznawców obu stron pochłonie spore straty estetyczne.

Opada kurz bitewny. Bogatsze o doświadczenia Sophie i Agatha wracają do Galvadonu. Tu były nieraz przez miejscowych prześmiewców napiętnowane jako oderwane od ziemi fantastki. Obecnie ponownie spotykają na drodze swoich prześladowców. Hejterzy znowu naśmiewają się z dziewcząt. One zaś wyposażone w doznaną moc zawracają lecące po niebie ptaki i palcami dają im sygnał do osobliwej zemsty na prześmiewcach. Nie sposób udowodnić, czy to pokłosie edukacji w Akademii Dobra czy Zła.