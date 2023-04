„Roving Woman” pozostaje wiernym dziedzicem kategorii z cyklu filmów drogi. 6

„Jadę do….jestem w drodze…” - kluczy w swojej legendzie Sara. Ktoś spytał dziewczynę o cel jej podróży. Od niedawna Sara jest posiadaczką samochodu, którym przemierza okolice Los Angeles. Pojazd nie jest de facto jej własnością. Ukradła go spod supermarketu czy jakiejś stacji benzynowej. W tym miejscu znalazła się Sara niezupełnie z własnego wyboru. Z domu wyrzucił ją mąż. Matka także nie chce ugościć Sary. Przyczyn tego stanu rzeczy nie poznamy. Sara jest tajemnicza, na pytania spotkanych podczas jej wędrówek ludzi odpowiada zdawkowo, wymijająco. Nowo „nabyty” samochód będzie tymczasowym azylem kobiety. Dopóki jego bak jest pełny, kobieta może beztrosko gnać przed siebie. Później Sara zostanie zmuszona radzić sobie w mniej lub bardziej legalny sposób. Na półce z płytami znajdzie w pojeździe kilka nagrań, które uczynią jej podróż bardziej znośną. Poprzedni właściciel zostawił tu piosenki dedykowane enigmatycznej Mimi. Z zapisów wynika, że mężczyzna tęskni za tą kobietą i poświęca jej nie tylko własne utwory, ale także osobiste oczekiwania.

Roving Woman (2022) - Lena Góra

„Gdyby mnie wsadzili do więzienia, to bym poprosił o wydłużenie wyroku.” - deklaruje jeden z przypadkowych towarzyszy podróży Sary. Ona też wkrótce odkrywa w sobie cechy niewspółgrające z przymusem kolektywu. Sara na swojej drodze spotyka freaków podobnych do niej samej. Z żadnym z nich nie zawiązuje jednak skutecznej komitywy, a jeśli już, to na krótko. „Telewizora nie ma, ale jest obraz z kwiatkami.” - stwierdza beztrosko chłopak odpowiedzialny za obsługę gości w przydrożnym hotelu. Pokój, który wybrała Sara, istotnie nie grzeszy przesadą luksusu. Telewizor okaże się tu zbędny. Ostatnie dokonania Sary wyczerpały znamiona pełnometrażowego kina akcji. Po co dziewczyna ma czerpać z telewizyjnej fikcji, skoro jej własne wybory przerastają konfabulację opisaną zza biurka scenarzysty?

„Roving Woman” otrzymał stempel patronatu samego Wima Wendersa. Pod takimi auspicjami każdy film musi być traktowany nieco przychylniej. Polscy twórcy, jacy podjęli tropy wyznaczone przez starego mistrza, nie odchodzą zasadniczo od wskazówek mentora. Film nakręcony potencjałem Leny Góry (jako Sary i w roli współscenarzystki obrazu) oraz Michała Chmielewskiego (inicjacyjnie stojącego za kamerą) nie odbiegnie od licznych w tej kategorii poprzedników, ale też i nie dorzuci do nich przesadnych atrybutów świeżości. Jego zalety skryją się gdzieś pomiędzy całkiem nieuzasadnionymi motywami głównej bohaterki a celem, który swoją chaotyczną podróżą być może ona osiągnie.

„Może to na co czekasz jest tuż obok?” - podpowie któryś z tułaczy przewijających się w przygodach Sary. W dziewczynie kiełkuje fascynacja twórcą nagrań samochodowych, ale rośnie też poczucie winy wobec okradzionego. „Twój mąż jest czarny?” - pyta wzięty przez Sarę „na łebka” inny pasażer. Mężczyzna odkrył płytę, z której okładki wynika, że wyimaginowany małżonek jest innego niż dziewczyna pochodzenia. „Nie wiem.” - odpowie zaskoczona Sara. Dziewczyna pozostaje pod wrażeniem poprzedniego właściciela samochodu, jego wrażliwości i talentu. Nie zna jednak podstawowych danych o nim samym. Przelotny pasażer okaże się producentem filmowym, który „zmienia opowieści w filmy”. „Roving Woman” niczego nie zmienia. Pozostaje wiernym dziedzicem kategorii z cyklu filmów drogi. A te będą funkcjonować swoim życiem jeszcze długo. Chyba, że ludzkość nagle przestanie uciekać sama przed sobą i marzyć, że gdzieś indziej jest lepiej niż tu, gdzie nas rzucił przypadkowy los.