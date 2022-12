Dzieci mogą uznać film w reżyserii Matthew Warchusa za produkt zbyt anachroniczny, dla widzów starszych „Matylda: Musical” zbyt jednowymiarowy przyjmie kształt 5

Na frontonie szkoły widnieje znamienny napis: „Zakaz chlipania.”. Wszyscy, którzy przekroczą ten próg, muszą się poddać takim rygorom. Szkoła ma kształtować twarde charaktery. Indywidualiści nie są tu mile widziani. Panna Trunchbull, leciwa kobieta, stoi na straży tych wartości. Dyrektorka szkoły terrorem egzekwuje szkolne obowiązki. Uczniowie się jej boją, nazywając panną Łomot. Matylda pochodzi z dobrego domu. Nie brakuje w nim dostatku, choć każdy z rodziców ciągnie kołdrę w swoją stronę. Ojciec nie może się pogodzić, że córka nie jest synem, za każdym razem zwracając się do niej per: „chłopcze”. Mama w ogóle nie była przygotowana na macierzyństwo. Kobieta sprawia wrażenie infantylnej. Ciąża zaskoczyła ją w dziewiątym jej miesiącu. Tata Matyldy robi lewe interesy na rynku samochodowym, mama zajmuje się sama sobą. Dziewczynka zdana bywa wyłącznie na siebie. Jej pasją jest czytanie, które „jest jak wakacje w głowie”. Rodzice nie rozumieją tych praktyk, wręcz je tępią. By zrzucić z siebie bagaż opieki nad córką, posyłają ją do szkoły, gdzie obowiązuje zakaz chlipania.

Matylda: Musical (2022) - Lashana Lynch, Alisha Weir

„Żeby dziecko nauczyć, najpierw musimy je złamać” – mówi panna Trunchbull. Aby wprowadzić swoje słowa w życie, miota chwyconą za warkocze niesubordynowaną uczennicą poza szkolny mur. Matylda wbrew sobie wprowadzona w terror szkoły, o dyscyplinie, jakiej nie miała dotąd pojęcia, wznieca wśród uczniów ferment buntu. Za jej sprawą dotychczas ulegli uczniowie zaczynają podnosić głowy. „Dzieci to larwy” – tak brzmi motto szkoły dowodzonej przez diaboliczną pannę Łomot (Emma Thompson). W takim przybytku można być tylko zdominowanym lub się zbuntować. Matylda ma doświadczenie, w jej rodzinnym domu nikt się nią nie interesował. Dziewczynka zostawiona sama sobie nie uznaje autorytetów. Czyta wszystko, począwszy od „Moby Dicka”, skończywszy na „Zbrodni i karze”. Posiada rozleglejsze horyzonty niż niewolnicy szkoły przypominającej więzienie.

Matylda: Musical to rzecz dla niezbyt sprecyzowanego odbiorcy. Dzieci mogą uznać film w reżyserii Matthew Warchusa za produkt zbyt anachroniczny. Obecna szkoła postrzegana uniwersalnie nie przypomina mimo wszystko projektu sterroryzowanego przez pedagogów pokroju panny Trunchbull. Zakusy takie są prowadzone, jednak do ich realizacji droga daleka. Dla widzów starszych musical Warchusa zbyt jednowymiarowy przyjmie kształt. Piosenki zaś w nim zawarte tylko częściowo zrekompensują wydźwięk całości. Dobra choreografia nie będzie w stanie powetować bardzo nierównego poziomu muzycznego, który nie przekłada się na spójną wartość artystyczną. Tytułowa Matylda (Alisha Weir), choć urocza, śpiewa słabo. Jej partnerzy wypadają na tym tle lepiej, co nie znaczy perfekcyjnie. Dobre partie wokalne wyparte zostają przez większość całkiem nijakich.

Matylda: Musical (2022) - Stephen Graham (I), Andrea Riseborough

„Kłamstwo nie trwa wiecznie” – wypali zakłamanym opiekunom oczytana Matylda, powołując się na słowa Martina Luthera Kinga. Rodzicom chwilowo odebrało mowę. Zostali przyłapani na nachalnym krętactwie, co córka im sumiennie wypomniała. Nie mogą pojąć, że Matylda wyrasta poza ciasne horyzonty ich mentalności. Scedują więc na szkołę problem z wychowaniem krnąbrnego dziecka. Problem będą mieć chwilowo z głowy. Matylda zaś zmieni „Zgniotowolę” w szkołę przyjazną uczniom, gdzie nie idzie się za karę. Zrobi to w śpiewającym stylu. Choć za ten trudno przyznać tu celującą notę.