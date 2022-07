„Perswazje” przybierają postać czegoś na kształt kostiumowej „Bridget Jones” z jej emocjonalnymi kłopotami i przyziemnym rozgardiaszem mentalnym 5

„Zobaczyłem rano więzienie, które zbudowało moje rozżalenie”- recytuje nazbyt łzawy wers grafomańskiego wiersza kapitan Frederick Wentworth. Anne Elliot odrzuciła kiedyś jego umizgi. Mężczyzna jest jednak konsekwentny w swoich staraniach, które jednak nie przynoszą mu póki co sukcesu. Stąd frustracja przyszłego marynarza, bo kapitan poprzysiągł sobie realizację marzeń dalekomorskich, jeśli zostanie odrzucony przez swoją wybrankę. Anne tymczasem zastanawia się, czy słusznie odprawiła z kwitkiem zapalczywego adoratora. Kapitan zasypuje kobietę gradem niezbyt wyszukanych komplementów. Sam jest urodziwy, ale chyba zbyt przewidywalny. Kobiety czasami wolą postrzeleńców. Dla Anne Frederick to owszem, materiał na dobrego męża, ale szaleństw przy nim nie doświadczy. Co innego Pan Elliot. Ten zjawia się nieoczekiwanie i sprawia, że serce Anne zaczyna bić szybszym rytmem. Bawidamek nie przestrzega konwenansów, jest pełen dezynwoltury, umie zaimponować kobiecie autoironią, sarkazmem, pewnością siebie.

Perswazje (2022/I) - Lydia Rose Bewley, Richard E. Grant (I), Dakota Johnson (I), Yolanda Kettle

Carrie Cracknell wziąwszy się za utwór dziewiętnastowiecznej pisarki Jane Austin podjęła spore ryzyko. Chcąc przenieść dość nieaktualny dramat na język współczesny wyszła reżyserka z założenia, że o sprawach odległych da się opowiedzieć w stylistyce współczesnej, jeśli uczyni się zadość pewnej osobliwej konwencji. Bohaterka sercowych rozterek, Anne Elliot (w tej roli urocza Dakota Johnson), zwraca się ze swoimi wątpliwościami bezpośrednio do widzów. Mamy więc do czynienia z teatrem elżbietańskim, z którego wychyla się refleks eksperymentu. Anne zdaje się być w swoim świecie, jednak mrugnąwszy okiem przystaje bardziej do naszego, niż archaicznego. „Perswazje” przybierają zatem postać czegoś na kształt kostiumowej „Bridget Jones” z jej emocjonalnymi kłopotami i przyziemnym rozgardiaszem mentalnym. Anne podsłuchuje rozmowę jednego ze swoich potencjalnych wybranków, sikając w lesie pod drzewem. Przeczy to nobliwej literze prozy Jane Austin, za to bardzo bliskie jest nieszablonowym perypetiom Bridget.

Anne smakuje Byrona i to on wyznacza jej standardy estetyczne. Według nich dobierać będzie partnerów do dyskusji i życia. Kapitanowi czegoś brakuje. Pan Elliot z kolei zbyt jest nieprzewidywalny. „Jest ideałem, a ja takim nie ufam” - zwierzy się siostrze Anne. I chyba nikt, łącznie z nią samą, nie wie, czego kobieta oczekuje po relacjach z mężczyznami. „Wcale na niego nie patrzę.” - powie Anne o którymś z zabiegających o nią absztyfikantów. „Ważne jak nie patrzysz” – odparuje bacznie obserwująca zausznica.

Perswazje (2022/I) - Dakota Johnson (I), Izuka Hoyle, Mia McKenna-Bruce

„Perswazje” to film mający nikłą przecież ambicję wiarygodnego wskrzeszenia odległego czasowo love story. Wyszukane wnętrza, ezopowy język, jakim posługują się bohaterowie scenariusza, realistyczne pejzaże… Wszystko to wprawdzie zbliży nam klimat epoki, ale dalekie będzie od reanimacji romantycznej sagi. Nawet, gdy Anne dokona wyboru spośród starających się o jej rękę kandydatów, nie odczujemy nic ponad długo wyczekiwaną ulgę: wreszcie się na coś zdecydowała.

„Znajdź miłość na własnych warunkach bez względów na konwenanse” – to credo przyświecające Anne. Kobieta dusi się w ciasnym gorsecie konserwatywnej familii, z której wymyka się ekscentrycznym poziomem zaledwie tylko ojciec rodu, birbant, hulaka i utracjusz. A jednak kobieta nie potrafi się zdecydować na jakikolwiek impuls, trwając w emocjonalnej inercji. Anne podejmuje w końcu decyzję, który z konkurentów będzie dla niej właściwy. Ale powodów, dla jakich tak długo zwlekała, nie zna chyba nawet ona.