„Dorzuciłem nieco od siebie” – krzyczy jeden z bohaterów filmu Dragon Ball Super: Super Hero. Właśnie rozgrywa się młócka wszystkich ze wszystkimi i każdy mięsień jest na wagę złota. Naparzanka trwa w najlepsze, trzeba dla niej znaleźć tylko jakiekolwiek uzasadnienie. Dr Hedo właśnie opuścił więzienie. Jest wnukiem Dr. Gero, który specjalizował się w kreacji androidów. Dziadek położył wielkie zasługi w walce z Armią Czerwonej Wstęgi. Organizacja ta chce sobie podporządkować świat. Na jej czele staje przebiegły Magenta, który wyszedł z założenia, że woli mieć uzdolnionego Dr. Hedo po swojej stronie. Ten także ma interes w takiej współpracy: chce oswobodzić świat z kosmitów w rodzaju Piccolo. Dr. Hedo ma również ambitne wizje naukowe, które chce wprowadzić w życie. Ale imponuje mu bezwzględny charakter Magenty, bo wie, że przy pozbawionym skrupułów opryszku sam szybciej zrealizuje swoje cele.

Reżyser filmu Tesuro Kodama podjął się misji niemal karkołomnej. Postanowił reanimować formułę zgoła kreskówkową, wrzucając ją w perspektywę pasma szerokoekranowego. O ile w drobnym ujęciu zmieszczonym choćby na kartach komiksowych Goku, Piccolo, Hedo, Cell Max czy Magenta mogliby dozgonnie żyć swoim ułożonym dotąd życiem, o tyle w konfrontacji z rozległym polem widzenia ich działania tracą na impecie, są niejako rozmyte. Dialogi z kolei aktywnych bohaterów „Dragon Ball Super: Super Hero” wypełniające po brzegi statyczny obraz komiksu, wtłoczone w rozległy obiektyw kamery tracą na nośności. Ich treść sprowadza się zaś de facto do rytualnych okrzyków bojowych, jakie zamieszani w totalną bijatykę muszą wydać, by wyrazić swoją wyższość nad rywalem oraz osłabić jego siły witalne.

Japońska produkcja oparta na pierwowzorze stworzonym przez Akirę Toriyamę dysponuje własnym, oryginalnym rysem, rozpoznawalnym w każdej szerokości geograficznej. W tym jej niewątpliwa zaleta. Obciążeniem będzie zaś fakt, że współczesne widowiska animowane doczekały się bardziej naturalistycznej kreski, która potrafi wręcz imitować obraz realny. Oglądając „Dragon Ball Super: Super Hero”, trudno się nie oprzeć dojmującemu wrażeniu, że proponowany tu świat science-fiction zamiast kreować wizje nowoczesne, celowo cofa je tak, by przybrały wersję jak najprostszą, wręcz prymitywną.

Osobną i chyba niemożliwą do ominięcia słabością filmu jest fakt, że z założenia eliminuje on z grona nowych, potencjalnych nawet widzów takie osoby, które nie miały wcześniejszego przygotowania do jego właściwej degustacji. Mnożąc z kolei ponad miarę postaci zamieszane w bitewną rywalizację zabrnął Tesuro Kodama w taki zaułek, z którego nie wybrnie najzgrabniejszą nawet pointą.

Przytoczony na wstępie okrzyk: „Dorzuciłem nieco od siebie” – przypisać można każdej z postaci „Dragon Ball Super: Super Hero”, ponieważ wszystkie z nich mając określoną misję wyznaczoną przez autorów, szukają sobie miejsca na upodmiotowienie się w filmie Tesuro Kodamy. Osobliwy wyścig szczurów, jaki zaproponował reżyser, tym się przejawia finalnie, że na linii frontu przetrwają tylko najsilniejsze okazy. A jeśli widz wyjdzie z tego mętliku obronną ręką, znaczy, że też do nich należy.