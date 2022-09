Tom George zrobił zgoła niedzisiejszą komedię kryminalną. Wyszło smacznie, bo efekt bawi przez całą emisję, choć przecież dochodzenie i jego finał mają tu znaczenie wtórne. 8

„Dziesięć stron i nie ma trupa?”- utyskuje potencjalny realizator kryminału. W odbiorze donatora, bo książka ma być opublikowana kosztem jego wydawnictwa, to forma nie do przyjęcia. Człowiek zna się na rynku i wie, że najlepiej sprzedają się kryminały, gdzie akcja od razu rusza z kopyta. Tymczasem w oferowanej mu propozycji wszystko rozwija się ślamazarnie. Zupełnie nie w guście zorientowanego na efekt czytelnika. Na West Endzie „idzie” nieskończony już raz „Pułapka na myszy” Agathy Christie. Widownia znowu dopisała. Sala teatralna jest spęczniała od nadmiaru widzów. Jednak tym razem coś się wymyka spod kontroli. Ginie scenarzysta. Przepadł w czeluściach podziemi teatralnych. Niezidentyfikowany morderca skutecznie uderzył go w skroń nartą z rekwizytorni. Scenarzysta padł rażony celnym ciosem, ale nikt nie ma pojęcia, czemu akurat to on został zamordowany, skoro jego prace cieszyły się takim wzięciem. Ale przynajmniej jest trup i to już przed upływem dziesięciu minut projekcji filmu „Patrz jak kręcą”.

Patrz jak kręcą (2022) - Ruth Wilson (II), Reece Shearsmith, Harris Dickinson, Sian Clifford, Pearl Chanda, Jacob Fortune-Lloyd, David Oyelowo, Ania Marson

Magnetyczny jak zwykle Arien Brody w roli unicestwionego scenarzysty nosi dobrze znajome nazwisko: Kopernick. Nie trzeba przenikliwości znanego antenata, by zrozumieć, że musi zostać wdrożone śledztwo. Scotland yard deleguje do tej misji co prawda rutynowanego pracownika, ale takiego, co więcej czasu przesiaduje w pubie. Komisarz Stoppard jest samotnym abnegatem, ma syna, ale porzuciła go żona. Do śledztwa zabiera się opieszale. Odwrotnie niż asystująca mu od niedawna pani konstabl Stalker, gorliwa i entuzjastycznie nastawiona do służby. Kobieta bez przerwy prowadzi notatki, bo niebawem zdawać będzie egzamin do szkoły policyjnej. Wie, że wszystkie z jej zapisków mogą się przydać. Wchodzi do zawodu od razu na wyższy jego poziom. Ma współprowadzić śledztwo o zabójstwo w teatrze, który wystawia sztuki mistrzyni gatunku.

„Hamlet to to nie jest”- stwierdzi ktoś sceptycznie. Jednak publika wali tłumnie na spektakl, który choć przewidywalny, bo przecież jego pointa od lat się nie zmienia, urzeka inwencją. „Patrz jak to kręcą” w reżyserii Toma George’a to rzecz zbudowana jakby na pomysłach, trikach i schematach Woody Allena, która obyła się pod innym szyldem. Film wspomina czasy, gdy do teatru widza mógł przyciągnąć magnes wyrafinowanego aktorstwa, misternej intrygi, ironicznego dowcipu, nieprzewidywalnego epilogu. Realizatorzy takiego widowiska wiedzą, że nie inscenizują sztuk Szekspira, ale oferują godziwą, wieczorną rozrywkę.

Patrz jak kręcą (2022) - Pearl Chanda, Sam Rockwell, Harris Dickinson, Saoirse Ronan

„Żona mnie rzuciła, tuż przed porodem dziecka, a ja już zbiłem łóżeczko dla niego, i tak dalej” – chaotycznie wyznaje zapalczywej pani konstabl safandułowaty komisarz Stoppard (Sam Rockwell). Odtąd jego życie będzie skupiało się na odfajkowaniu zadań służbowych oraz piciu. Asystentka Stalker (Soairse Ronan) podąża inną droga. Sama ma dwójkę dzieci, ale wybrała ścieżkę kariery. Rozsupłanie przez ten duet zagadki z high lifu artystycznego będzie sporym wyzwaniem, gdy policyjny duet odmienne preferuje metody śledcze.

Humhprey Bogart, Dawid Attenborough, Agatha Chriestie to uznana socjeta świata kryminału. W jej towarzystwie Tom George zrobił zgoła niedzisiejszą komedię kryminalną. Wyszło smacznie, bo efekt bawi przez całą emisję, choć przecież dochodzenie i jego finał mają znaczenie wtórne. Trup pojawił się dosyć szybko, ale o wyjaśnienie powodów sprawcy czekać przyjdzie długo. Jakby scenarzysta sam do końca rozważał, jaki z najbardziej zaskakujących wariantów wybrać