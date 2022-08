„Dzienna zmiana” będzie wyzwaniem dla miłośników gatunku, pytanie, czy ci ostatni już takiej stylistyki nie przerabiali 4

Bud Jablonski (Jamie Foxx) ma nieposkromiony temperament. Nie nadaje się do pracy za biurkiem. Fuchy w charakterze czyściciela basenów luksusowych rezydencji to zajecie na krótki horyzont. Tym razem Bud został przyciśnięty do ściany. Nieletnia córka jest jego oczkiem w głowie, a była żona grozi mężczyźnie „szlabanem” na kontakty z dzieckiem, jeśli ojciec nie wniesie na czas odpowiednio wysokich alimentów. Trafia się okazja. Poszukiwani są likwidatorzy wampirów. To czarna robota, ale za to niezwykle opłacalna. Nikt nie chce się jej podjąć. Bud już przedtem zbierał doświadczenie w tej kwestii i wie, że podoła. Szef daje mu szansę mimo ciągnących się za Jablonskim pasmem niepowodzeń. Bud był dotąd brutalny w poszukiwaniu wampirów, ale nad wyraz skuteczny. Tym razem dostaje „na przyzwoitkę” dosyć zielonego Setha. Chłopak ma kontrolować nieokiełznane metody Buda, a także zbierać doświadczenia przy mistrzu.

Dzienna zmiana (2022) - Snoop Dogg, Jamie Foxx

„Dzienna zmiana” będzie wyzwaniem dla miłośników gatunku. Reżyser (J.J. Perry) zadba o to, by gęsto rozwijająca się pogoń za wampirami miała jakieś uprawnienie strawne dla znawców zagadnienia. Pytanie, czy ci ostatni już takiej stylistyki nie przerabiali. Jeżeli nie, pomysłodawcy filmu dorzucą zaskakujące plany krwawych pojedynków oraz nieczęstą w takich okolicznościach szczyptę czarnego humoru. „Nie rzygaj, żeby nie zostawić śladów DNA” - rozkazuje „młodemu” Bud. Praktykant, chociaż ma ochotę zwymiotować na widok efektów krwawej łaźni, jaką panowie zostawili po swojej interwencji, odpowiada zachłyśnięty: „Połknąłem”.

„Jestem innym człowiekiem: wykreśliłem z życia kreskówki, wieprzowinę i białe minimalistki” – deklaruje Bud. Tak chce przekonać o swoich predyspozycjach pracodawcę, który ma wątpliwości, czy zlecić mu odpowiedzialną pracę eliminowania wampirów. Strzelając do nich nabojami z czosnku, może zarobić sporo. Dostanie 15% od wampirzego kła. Jest się zatem o co zabijać. „Wiem, jakim jesteś numerantem” – odpowiada pryncypał. A jednak zaufa Jablonskiemu. Tej decyzji nie pożałuje, bo wampirzy trup będzie słać się odtąd gęsto.

Dzienna zmiana (2022) - Jamie Foxx, Dave Franco (I)

Wampiry zostają podzielone na kilka kategorii (Pająki, Ubery, Wschodniaki itd.) i sukcesywnie rozwalane. Duet Bud & Seth (Dave Franco) działa z bezlitosną precyzją. Wreszcie, choć mężczyźni działają wspólnie, ich solidarność zostanie zachwiana. Bud obetnie głowę koledze, myśląc, że ten działa na niekorzyść sprawy. To pochopna decyzja. „Zesrałem się” – duka Seth pozbawiony głowy. Ktoś postronny wyjaśni: „Wampiry nie wydalają”. Zatem Seth jest po właściwej stronie mocy. Tylko nieudolnie osadzona z powrotem głowa jakoś tak buja się w posadach. „Mam teraz ciągle chodzić w golfie?”- pyta Buda przerażony niewygodną wizją Seth.

„Podskoczy ci cholesterol” – sarkastycznie zdiagnozuje ułomność swojego przyjaciela Bud. I rzeczywiście. Cholesterol skacze tu wysoko. Albo na skutek krwawych i nieprzewidywalnych scen, albo ze względu na ich gęstość. „Dzienna zmiana” to film dla tych, co zaniechali kolacji i nie grożą im raptowne torsje. Jest to także propozycja dla takiego grona, które lubi już raz obejrzane historie, tylko woli je podlać sosem jeszcze pikantniejszym.