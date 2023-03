Film Morosiniego to dość ślamazarny ciąg konsekwencji wynikłych z prób naprawy źle obliczonej intrygi 5

„Mamy takiego samego psa” – uzasadnia Franklin powody niezbornej zaczepki, jakiej się dopuścił. Chłopak właściwie sam został zaproszony do wymiany zdań w świecie wirtualnym przez Beccę. Przynajmniej pozory na to wskazywały. Oboje są młodzi i atrakcyjni. Franklin przeżył niedawno epizod załamania nerwowego, który skutkował podjęciem (na szczęście) nieudanej próby samobójczej. Teraz chłopiec stopniowo wychodzi na prostą. Do nieobliczalnego kroku pchnęła Franklina być może nieułożona relacja z ojcem. Rodzice chłopaka są po rozwodzie. Chuck, tata Franklina, stara się za wszelką cenę nadrobić swoje zaniechania względem syna. Problem w tym, że ten nie daje ojcu szans naprawić błędy przeszłości. Franklin konsekwentnie odrzuca telefoniczne połączenia wykonane przez Chucka, on zaś, chwytając się wszelkich sposobów na reanimację stosunków z synem, wymyśla przewrotny plan. Spotkawszy w przydrożnym barze atrakcyjną rówieśnicę Franklina, postanawia w jej imieniu korespondować z synem. Informacja o psie miała być takiej wymiany zdań łagodnym oraz skutecznym preludium. Barmanka oczywiście nie wie, w jaką intrygę została zaocznie wplątana. Franklin również tego nie podejrzewa.

„W sumie to miałem właśnie skoczyć z dachu” – z diaboliczną szczerością wyznaje Franklin pięknej Becce. Oboje siedzą w miejscu, z którego chłopak miał wykonać feralny skok. Becca towarzyszy Franklinowi, a ten nie ma pojęcia, że to obecność czysto iluzoryczna. Za nią kryją się wiadomości, jakie per procura wysyła ojciec chłopaka w imieniu barmanki. Rzeczywistość coraz bardziej nabrzmiewa i dojrzewa do przesilenia. Chuck usiłuje niezgrabnie odbudować relacje z synem, tymczasem doprowadza je do stanu takiego spiętrzenia, po którym nie tylko ciężko będzie wskrzesić dobrą komitywę międzypokoleniową, ale można narazić na szwank los dziecka. „Przerwij to!” – nalega bliski kolega Chucka. „Jeśli teraz przestanę, to go dobiję” – broni swoich racji ojciec Franklina i dalej brnie w próbach uszczęśliwiania na siłę syna, który coraz zapalczywiej wierzy, że relacja z Beccą rozwinie się korzystnie dla obu stron.

Tytuł „I love my dad” poniekąd zdradza intencje i epilog filmu autorstwa Jamesa Morosiniego. Fabuła tej produkcji rzekomo miała inspiracje w rzeczywistości. Awizowana w trybie komediowym raczej nie skłoni do przesadnych aktów wesołości. Film Morosiniego to dość ślamazarny ciąg konsekwencji wynikłych z prób naprawy źle obliczonej intrygi. Jako moralitet, z którego wynikałoby, że nigdy nie jest zbyt późno wykonać gest pojednania, miałby szansę jakiegoś uprawdopodobnienia. I love my dad chciałby wypełnić stawiane przed nim zadania. Poruszyć u widza struny emocjonalnie i wywołać głębsze refleksje. W kwestiach czysto fabularnych I love my dad pozostanie konstruktem zbyt irytującym i zanadto pretensjonalnym.

Chuck pędząc samochodem przez autostradę, chce uprzedzić spotkanie syna z dziewczyną, której ten przecież w ogóle nie zna. Tata ma nadzieję zapobiec większej katastrofie, jaka już wcześniej była powodem rozstroju Franklina. Chuck śle zatem rozpaczliwe esemesy w imieniu wirtualnej Beccy. Trzyma więc jedną ręką kierownicę, drugą na oślep stuka w klawiaturę. Każda z wiadomości brzmi ułomnie, opacznie, nieprecyzyjnie. Takie qui pro quo musi sfinalizować klęską misternie budowaną fikcję. Czy syn wybaczy ojcu jego nierozsądną grę? Film I love my dad niby tę wątpliwość zamyka wcale zgrabną pointą. Sam sens realizacji tak karkołomnej produkcji bez jasnej wizji jej skwitowania dobrym przesłaniem wyda się finalnie znikomy. Ojciec chciał dla dziecka dobrze, twórcy filmu także. Sam widz niekoniecznie musi te próby uznać za wystarczający powód do trwania w dobrej wierze przed ekranem, na którym żongluje się zdecydowanie zbyt jaskrawymi fajerwerkami.