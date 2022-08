Film Tamry Davis mógłby wyznaczyć nowe otwarcie w zaniechanej stylistyce, mamy do czynienia tymczasem ze zręcznie wykonanym zadaniem obliczonym na zapewnieniu niezbyt obciążającej umysłowo rozrywki 5

Bar micwa to żydowska uroczystość, wedle której trzynastoletni chłopiec staje się w świetle prawa osobą pełnoletnią. Evan Goldman właśnie dobiega takiego wieku. Tymczasem jego rodzice się rozstali. Tata znalazł sobie młodszą partnerkę. Evan zostaje w domu z mamą i babcią. Wkrótce cała trójka opuszcza Nowy Jork i przenosi się do małej miejscowości w Indianie. Evan musi zaaklimatyzować się w nowym, nieznanym mu środowisku. Młodzież z nowej szkoły przyjmuje go z aprobatą, ale termin Bar micwa jest jej obcy. Evan zapalczywie przekonuje nowych kolegów, że będzie to „wypas z DJ-jem”.

Tamra Davis wyreżyserowała komediowy film familijny pt. „13: musical”. Już sam tytuł uświadamia, z jakim rodzajem produkcji mamy do czynienia. Ten rzadko obecnie reanimowany gatunek wyczerpał bodaj przez dekady swoje możliwości twórcze. Ikoniczne dzieła tego typu, jak „West side story”, „Hair”, „Grease” czy „Chicago” odniosły wielkie sukcesy niejako na marginesie ogólnego nurtu filmowego i nigdy w nim nie dominowały. Teraz znajdują się w prawdziwym odwrocie, a „13: musical” stanowi raczej wyjątek od reguły niż nią samą. Jeśli więc film Tamry Davis miałby wyznaczyć jakieś nowe otwarcie w zaniechanej przez lata stylistyce, powinno być to coś bardzo istotnego. Mamy do czynienia tymczasem z dość zręcznie wykonanym zadaniem obliczonym na zapewnieniu widzom półtoragodzinnej niezbyt obciążającej umysłowo rozrywki.

„Mama wycięła wszystkie zdjęcia ojca...zębami” – utyskuje Evan. On sam także cierpi po rozstaniu z tatą. A przecież na horyzoncie nowe, niewygodne wyzwania. Klasa przyjęła Evana serdecznie, ale nowi koledzy wplątują go w niezbyt uczciwą intrygę. Brett i Kendra mają się ku sobie, ale nie wszystkim jest to w smak. Evan ma za zadanie udaremnić parze wspólne spotkania. Chłopiec lawiruje, choć jest to wbrew jego naturze.

Zaletą filmu Tamry Davis są piosenki Jason Roberta Browna. Żadna nie odstaje poziomem od pozostałych, choć trudno tu wybrać jakąkolwiek jako motyw wiodący, który zostanie zapamiętany po latach. Osobnym zagadnieniem będzie treść songów, która jest na tyle uniwersalna, że dość luźno koresponduje z tematem filmu. Co więcej: ich tłumaczenie, choć zapewne poprawne, plasuje przekaz tekstowy, jak i literę scenariusza w miejscu dość infantylnym. Wygląda na to, jakby autorzy mieli zamiar napisać film o młodzieży patrząc ze swoich zupełnie archaicznych pozycji. „Mama jest fajowa” – deklaruje Evan. „Poważka?” - dopytuje ktoś zdezorientowany. „Byłoby śmiesznie , gdyby nie było kijowo”- ocenia wreszcie sytuację jakiś z uczniów szkoły w Indianie. To znamienna próbka językowej twórczości wziętej z filmu „13: musical”, która wygląda raczej na anachroniczną projekcję zramolałych zgredów o frazeologii młodego pokolenia niż na jej precyzyjne zwierciadło.

„Jeżeli będziesz odpychać każdego, kto popełnił błąd, zrobisz największy błąd” – mówi do Evana jego doświadczona babcia. Tak samo głębokie jak ta odkrywcza sentencja jest też i całe przesłanie filmu Tamry Davis. Próżno tu szukać śmiałych zwrotów i ciekawszej myśli. Przesadna gładkość idei filmu stanowi obciążenie, którego nie dźwigną najbardziej nawet dźwięczne piosenki poddane zgrabnej obróbce choreograficznej.