Wednesday Addams jest bardzo silnym charakterem. Pod płaszczem odpornej na emocje pasjonatki morderczych zagadek kryje się wrażliwa osoba, która dla najbliższych gotowa jest zabić przeciwnika. 1

Na wieść o serialu, który skupia się na mojej ulubionej bohaterce kultowego już filmu Rodzina Addamsów, zaczęłam odliczać dni do jego premiery. Historia Wednesday przyciągnęła moją uwagę już od pierwszego odcinka, stale utrzymując mnie w napięciu przy ekranie telewizora.

Jenna Ortega jest zaledwie 20-letnią aktorką, która dopiero zaczyna podbijać branżę filmową. Do tej pory zabłysnęła w takich produkcjach jak Krzyk, Iron Man 3 oraz serial Ty. Udział w serii w reżyserii Tima Burtona z pewnością otworzy młodej aktorce wiele ścieżek do rozwijania dalszej kariery. To, co zachwyciło mnie w odtwórczyni głównej roli, to zdecydowanie jej minimalna gra aktorska. Świetne operowanie mimiką twarzy oraz praktycznie całkowity brak ulegania emocjom sprawiło, że tytułowa bohaterka zachowała swój wyjątkowy charakter znany nam z poprzednich filmów o rodzinie Addamsów. Mam wrażenie, że Jenna nie odegrała Wednesday, tylko po prostu się nią stała. Wniknęła w jej świat, próbując zrozumieć motywacje bohaterki, co pozwoliło jej na zrealizowanie się w tej roli.

Pomimo płynących lat, zmiany obsady oraz osadzenia rzeczywistości filmowej w zupełnie innych realiach, serial Wednesday kontynuuje konwencję uniwersum rodziny Addamsów. Już sama czołówka, pojawiająca się tylko w pierwszym i ostatnim odcinku, nawiązuje do kultowych filmów o rodzinie dziwolągów z lat 90.

Serial o córce Mortici i Gomeza Addamsów pewnie nie pozostanie dłużej w mojej pamięci niż jego pierwowzór. Był to jednak bardzo miły oraz zaskakujący powrót do bohaterów, u boku których dorastałam.