Marvel od lat próbuje udawać, że nadal wie, jak kręcić filmy, które robią na widzu wrażenie. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki miał być tą wielką, odważną korektą kursu i nowym otwarciem, które na powrót zaprowadzi MCU na szczyt. Tylko że najwyraźniej ktoś po drodze zgubił mapę, a ekipie zostało jedynie trzymać się kurczowo tego samego, wyświechtanego schematu. Efekt? Film, który wygląda nie najgorszej i brzmi przyzwoicie, ale niestety emocjonalnie stoi w miejscu.

Przyznaję, że na poziomie estetycznym Fantastyczna 4: Pierwsze kroki to petarda. Ten ich styl udający lata 60. z domieszką Jetsonów wygląda tak, jakby ktoś wziął stare okładki komiksów Jacka Kirby'ego i podkręcił kontrast do maksimum. Kicz jest zamierzony, a ten świat ma swój urok. Gadżety są śmiesznie przestarzałe i dziwnie zaawansowane jednocześnie, roboty wyglądają jak zabawki z PRL-u, a statki kosmiczne jak architektoniczne makiety wystaw Expo z lat 60. Tylko że to wszystko działa jedynie jako tapeta. Za tą tapetą nic nie ma. Zero emocji, zero ciężaru, zero ryzyka. Trochę, jak taka atrakcja z Disneylandu, która jest całkiem ładna, ale za to króciutka i bezpieczna.

Obsada jest mocnym punktem filmu, choć nie zawsze dostaje materiał godny swoich możliwości. Pedro Pascal jako Reed Richards wnosi sporo wrażliwości i niepewności, a jego lęk związany z odpowiedzialnością zostaje zarysowany ciekawie. Problem w tym, że film nie pogłębia tych motywów. To samo dotyczy Sue Storm. Vanessa Kirby tworzy postać silną i wyważoną, ale scenariusz sprowadza jej wątek do kilku powtarzalnych akcentów emocjonalnych. Johnny Storm (Joseph Quinn) oraz Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) wypadają najlepiej jako duet o największej ekranowej energii, lecz również ich role zatrzymują się na poziomie wstępnych szkiców. Brakuje im dramaturgii, która uniosłaby historię.

Najmocniejszą częścią pierwszego aktu jest próba nakreślenia tematyki związanej z lękiem przed przyszłością i odpowiedzialnością. Wydaje się, że scenariusz zamierza opowiadać o rodzinie, a nie o superbohaterach, co mogłoby być dla Marvela odświeżającą zmianą. Jednak później narracja traci spójność. Główne wątki emocjonalne zostają wypchnięte na dalszy plan, a konflikt z antagonistami, czyli Galactusem i Srebrnym Surferem, nie buduje poczucia stawki. Motywacje przeciwników są niejasne, a ich obecność w filmie sprawia wrażenie obowiązkowego elementu superbohaterskiego pejzażu, a nie integralnej części historii. Kulminacja pojawia się nagle i nie wynika organicznie z wcześniejszych wyborów bohaterów. W konsekwencji dramat zostaje spłycony, a finał nie ma ciężaru, którego można by oczekiwać po filmie otwierającym nowy etap MCU.

Pod względem technicznym Pierwsze kroki stoją na niezłym poziomie. Co prawda efekty specjalne jak to w ostatnich projektach Marvela pozostawiają wiele do życzenia, tak stylizowana scenografia i kostiumy dają filmowi wyraźną tożsamość. Muzyka dobrze współgra z klimatem retro, choć chwilami pozostaje zbyt ilustracyjna. Problemem jest brak emocjonalnej płaszczyzny, która nadałaby wydarzeniom dramaturgicznej wagi. Konflikty bohaterów są jedynie zarysowane, a ich rozwój zatrzymuje się w połowie drogi. Widz otrzymuje film atrakcyjny wizualnie, lecz pozbawiony wyraźnych emocjonalnych punktów zaczepienia.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki to produkcja bogata w styl, ale oszczędna w treści. Jako wizualne i konceptualne odświeżenie formuły MCU działa bardzo dobrze - świat przedstawiony jest przemyślany, a estetyka spójna i zapadająca w pamięć. Jednak jako opowieść o bohaterach i ich relacjach film nie spełnia obietnicy bardziej pogłębionego, kameralnego tonu. To krok w nowym kierunku, ale jeszcze niezdecydowany. Widać pomysł, widać ambitne założenia, brakuje jednak dramaturgii i emocjonalnego rdzenia, który wyniósłby historię ponad poziom atrakcyjnej, lecz niewystarczająco angażującej superbohaterskiej produkcji.