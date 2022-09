Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Zaskakująco dobry film będący sympatyczną czarną komedią ze świetnie bawiącymi się w swoich rolach Camilą Mendes oraz Mayą Hawke. 6

Zróbmy zemstę to film, do którego podszedłem ze sporą dozą ostrożności, a jedyną zachętą do jego obejrzenia była Maya Hawke w obsadzie. Ku mojemu zaskoczeniu Netflix tym razem nie wypuścił młodzieżowego zakalca, a bardzo sympatyczną czarną komedię ze świetnie bawiącymi się w swoich rolach Camilą Mendes oraz wspomnianą gwiazdą Stranger Things!

Zróbmy zemstę (2022) - Rish Shah, Camila Mendes (I)

Zróbmy zemstę to historia dwóch nastolatek, które zostały skrzywdzone przez swoich rówieśników. Eleanor lata temu padła ofiarą plotki, która zniszczyła jej życie, natomiast Drea stała się pośmiewiskiem całej szkoły, kiedy światło dzienne ujrzał intymny filmik z jej udziałem wysłany do chłopaka. Życie obu dziewczyn legło w gruzach, dlatego też Eleanor i Drea zawierają pakt, dzięki któremu zemszczą się na swoich oprawcach.

Czytając ten opis można dojść do wniosku, że twórcy zaserwują nam coś co widzieliśmy już tysiące razy. Na szczęście Netflix oraz scenarzystka i reżyserka Jennifer Kaytin Robinson zaskakują, podobnie zresztą jak zaskakuje nas Zróbmy zemstę. To nie jest kolejna wtórna produkcja dla młodzieży odbębniająca każdy kolejny schemat takiego kina. Jest przewrotnie, jest zabawnie i na pewno nie jest nudno!

Zróbmy zemstę (2022) - Maya Hawke (III), Camila Mendes (I)

Camila Mendes oraz Maya Hawke tworzą znakomity duet głodnych zemsty nastolatek. Wymiany zdań pomiędzy nimi słucha się z wypiekami na twarzy, a pomysły na zemstę wcielane w życie przez bohaterki są naprawdę przemyślane przez scenarzystów. Filmowi Zróbmy zemstę daleko od żenujących scen, dowcipów czy dialogów - to produkcja stojąca po całkowicie drugiej stronie rzeki, będąca przeciwieństwem innej "komedii" Netfliksa Powrót do liceum w trakcie, której oczy i uszy krwawiły od oglądania spektakularnego cringe'u i fatalnego scenopisarstwa.

Zróbmy zemstę nie jest filmem idealnym, to rzecz oczywista. Może wydawać się nieco przydługawy, a niektóre wątki zbędne. Netflix nie powstrzymał się też przed wrzuceniem wszystkich elementów, przez które jest, w niektórych środowiskach krytykowany za nadmierną eksploatacją politycznej poprawności, ale w przypadku Zróbmy zemstę nie robi to większej różnicy. Ten film po prostu dobrze się ogląda.