„Nigdy nie zjadamy zjadaczy” – zapewnia Sully. Swoje słowa mężczyzna kieruje do młodocianej Maren. Dziewczynę wywiózł z domu jej ojciec po tym, jak odgryzła palec swojej najlepszej przyjaciółce. To nie był pierwszy raz, gdy Maren zrobiła coś podobnego. Ojciec wie, że tym razem konsekwencje mogą być dużo bardziej kosztowne. Przedtem udawało się zatuszować podobne występki Maren. Teraz dziewczyna zdana jest sama na siebie. Tata wyekwipował ją w spory zastrzyk gotówki oraz wskazówki, jak postępować w chwilach opresji. Maren nie uwolni się jednak od bolesnej, coraz silniej docierającej świadomości, że sama należy do patologicznego grona osób, których podnieca zapach i smak ludzkiej krwi. Niebawem spotka Maren na swojej drodze rówieśnika o podobnych skłonnościach. Lee ma niejasną przeszłość. Para wspólnie przemierza Amerykę. Maren chce poznać swoją matkę. Takie spotkanie mogłoby wyjaśnić dziewczynie, skąd u niej samej wystąpiły zachowania nielicujące z normatywnymi. Lee tymczasem ucieka przed zbrodnią, której się dopuścił w przeszłości.

„Kto się z Sullym wozi, temu nuda nie grozi” – mówi „zjadacz”. Mężczyzna właśnie odnalazł Maren. Potrzeba bliskości przeważyła. Sully (Mark Rylance z pamiętnej Intymności) zjadł swoją umierająca żonę, a świadkiem tego zdarzenia była właśnie Maren. Dziewczyna jednak chce się wyrwać ze złowieszczego kręgu. Zarówno Sully, jak i Lee nie przejawiają jednak ochoty na porzucenie morderczych praktyk. Dodatkowo wizyta w szpitalu psychiatrycznym, gdzie Maren odnajduje swoją matkę, nie napawa optymistycznymi refleksjami.

Do ostatniej kości jest filmem niezwykle trudnym w ocenie. Spore jego partie wymagają powściągnięcia emocji i okiełznania wymiotnych odruchów obrzydzenia. Wprowadzenie ograniczeń wiekowych innych niż te konwencjonalne, nie byłoby w tym wypadku wcale zabiegiem niedorzecznym. Film powinien być puszczany w paśmie „do lat sześćdziesięciu”. Widzowie objęci kryterium zawałowym muszą się wystrzegać drastycznych widoków, jakie nieoczekiwanie spadną na ich barki. Film Luki Guadagnino zalecany zaś być powinien osobom pozostającym w stanie niezmąconej apatii, znudzonym, zblazowanym oraz takim, które twierdzą, że wszystko już w kinie widzieli. Dzieło anonsowane w kategoriach romansu zakrawa mimo wszystko jednak na jawną zmyłkę. Podparty muzyką relaksacyjną horror to przedsięwzięcie obliczone raczej dla tych, którzy chcą sobie obrzydzić niedzielny obiad. Przed jego konsumpcją nie jest zalecana degustacja tej krwawej wendetty. Tuż po nim zachodzi obawa donośnej czkawki trawiennej. Nudno ze Sullym na pewno nie będzie.

„Jaki był twój pierwszy raz?” – pyta Maren. „Zjadłem palec mojej babysitterki” – odparuje Lee. „Ja miałam podobnie” – odpowie dziewczyna. Rówieśnicy właśnie siedzą w końskiej rzeźni, gdzie Lee kiedyś pracował. Nieco wcześniej para spotkała rutynowanych kanibali. Ci uświadomili młokosom, że prawdziwymi „zjadaczami” są tacy, którzy nie grymaszą i połykają ludzkie ciała w całości. „Zjedz mnie!” – domaga się ranny w starciu z nieoczekiwanym napastnikiem Lee. Maren ma wątpliwości, czy rozszarpać ciało ukochanego i pofolgować temperamentowi prawdziwej „zjadaczki”. W takim kontekście konsumpcja filmu Do ostatniej kości pozostanie czynnością na wskroś niekomfortową, a termin „rozerwać się”, z myślą o weekendowym spacerze do kina, nabiera innej, masochistycznej symboliki.