Gdyby film Hyun Sung Moona powstał w roku 1988, pewnie zawładnąłby wyobraźnią ówczesnego widza. Nakręcony został jednak dzisiaj. Pytanie: po co? 3

„Wiara, nadzieja, miłość i stylówa” – tak wyraża swoje wyobrażenie o świecie idealnym Dong Wook. A może mówi tak Bok Nam. To bez znaczenia. Chłopcy pochodzą z tej samej ferajny i wyrażają wspólny zestaw uniwersalnych wartości. Ich marzeniem jest podróż do Stanów Zjednoczonych. A przecież nie żyją w nędzy. Wychowali się w Korei Południowej, gdzie biedą nie pachnie. Mimo to bohaterowie filmu „Puls Seulu” zeszli na przestępczą drogę. Kradną samochody i nimi handlują. Wreszcie wpadają w ręce prokuratora, który daje im do wyboru: mam na was kwity, albo idziecie siedzieć, albo wykorzystamy wasze umiejętności, a wy wystawicie mi „na widelcu” innego przestępcę. Jeśli to się uda, wasze winy pójdą w niepamięć, zaś zasługi zostaną hojnie wynagrodzone. Ekipa pod dowództwem Dong Wooka przystaje na brutalne warunki i realizuje prowokację.

Puls Seulu rozgrywa się w 1988 roku. To znamienna data dla Korei Południowej. Właśnie wtedy odbyły się tam letnie igrzyska olimpijskie. „7 lat przygotowań, 13 000 sportowców ze 160 krajów” – deklamuje komentator wzmiankowanego wydarzenia. A jednak na ekranie olimpiada ma znaczenie wtórne. Można wręcz powiedzieć, że jest ona nieistotnym elementem filmu Puls Seulu. Gdyby nie fakt, iż w jakiejś ze scen grupa przestępców paraduje w dresach sportowych, przyjdzie stwierdzić, że element olimpijski wcale nie jest obecny na planie operatorskim. Jedynym zaś atrybutem rywalizacji pozostają zmagania grup przestępczych. Na dodatek konkurencje odbywają się w dyscyplinach zgoła nieolimpijskich. Młodzi ludzie ścigając się podrasowanymi samochodami, wprawdzie wykazują sportowe aspiracje, ale używają w tym celu nie muskułów, lecz brutalnego sprytu.

Hyun Sung Moon nakręcił film obliczony na dość niesprecyzowany target. Akcja Pulsu Seulu rozgrywa się 34 lata temu. Inne wówczas wartości brylowały w życiu publicznym. Na estradzie paradował Michael Jackson, z ekranu nie schodził taneczny Dirty Dancing, na boisku dominował Diego Maradona. Gdyby film Hyun Sung Moona powstał wtedy, pewnie zawładnąłby wyobraźnią ówczesnego widza. Nakręcony został jednak dzisiaj. Pytanie: po co? Zwłaszcza że trudno oszacować, czym miałby docelowo być. Na kryminał zbyt mało jest wyrafinowany. Na komedię? Zupełnie wyprany z humoru. Jego najwyższym przejawem będzie tu drwina z wytatuowanego dryblasa, który za szczyt mody uważa wpuszczony w spodnie podkoszulek. Może w intencjach twórców ma Puls Seulu być kroniką epoki? Niewykluczone. Tylko kogo dziś interesuje obiekt przebrzmiałych uniesień? Jedną z atrakcji, jaka ma stanowić wynagrodzenie za przestępcze zlecenie, będą adidasy chodliwej firmy w wersji limitowanej.

„W Korei nie ma rzeczy niemożliwych” – objaśnia któryś ze zmotoryzowanych gangsterów. W ślad za tym zapewnieniem on i jego kompani w biegu upychają samochód innym samochodem na pokład rozpędzonego samolotu. Da się? A dlaczego nie? Przecież jesteśmy w Korei! Zaraz potem tym samym siłą zmieszczonym w luku bagażowym samochodem chojracka ekipa wyjeżdża z lecącego na wysokim pułapie samolotu. Pojazd bezpiecznie ląduje na ziemi, a cała zawadiacka epopeja zmierza do radosnego końca. Jeśli nawet w Seulu roku 1988 narodowa drużyna Korei Południowej nie odniosła spektakularnych wyników – powetowała to sobie obecnie. Pozostaje tylko pytanie: po co były tamte igrzyska?