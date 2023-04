Autorom filmu udało się wydobyć ze swoich poszukiwań kadry najwyższej próby 8

Las się przestał odnawiać, dlatego leśnicy są za jego powrotem. Mowa o euroazjatyckim rysiu, który los znalazł się w fazie zanikającej. Eksperyment polegający na wpuszczeniu przedstawiciela tego gatunku w obcą mu dotąd przestrzeń górską rozpiętą na leśnym masywie granicznym pomiędzy Szwajcarią a Francją ma na celu „przywrócenie równowagi między ofiarami i drapieżnikami”. Tych pierwszych, paradoksalnie, tu nie brakuje. One zapewne nie narzekają na chwilową nieobecność drugiego z bohaterów jury. Gdy ten się wreszcie znienacka pojawi, kuszony perspektywą powrotu do optymalnych form współżycia leśnego środowiska naturalnego, przywrócone zostaną być może interesy tych, którzy go tam zaprosili. Ofiary będą musiały wzmóc swoją czujność, by uchować się przed ostrymi kłami intruza.

Ryś. Król puszczy (2021) -

„Znalezienie nowego miejsca do życia nie jest łatwe na tym terenie” – mówi z offu narrator tego spektaklu. Ryś przybył z miejsca, gdzie miał już opanowane swoje rytuały, znał każdy kamień, schrony kozic, głuszców, saren, dzików. Jego tam też znano. Tutaj i on musi zmienić przyzwyczajenia, a jego potencjalne ofiary powinny się wystrzegać własnych. Ryś imponuje inwencją w podchodach łownych. Dla jego ofiar bezpowrotnie skończył się okres sielanki. „To terytorium jest tak rozległe, że ich ścieżki mogą się nie skrzyżować przez kolejne miesiące” – ta z kolei uwaga dotyczy samicy rysia, wobec której samiec ma rozległe plany godowe. Oba warianty poszukiwań bohatera tej opowieści nie wykluczają siebie nawzajem. Ryś, zwany dzikim kotem, chadza swoimi drogami. Prowadzą one do celu, ale człowiekowi niełatwo za nimi nadążyć.

Ryś. Król puszczy nie jest filmem długim, ale jego realizacja zajęła całe dziewięć lat. Szwajcarski reżyser Laurent Geslin wraz ze swoją świtą poświęcili żmudnym „polowaniom” na aktorów przejmującego widowiska nie tylko niewyobrażalnie długi czas. Realizacja podobnych jak te obserwacji wymaga absolutnego skupienia, precyzji i dyskrecji. Autorom filmu udało się wydobyć dzięki temu ze swoich poszukiwań kadry najwyższej próby. Oto sowy z perspektywy zaułka wydrążonego w drzewie obserwują ze zdumieniem karesy młodych rysiów. Osobliwi świadkowie sprawiają wrażenie, jakby nie mogli się nadziwić, że owe zabawy, to tylko przedsmak agresywnych możliwości przyszłych władców puszczy. W innym ujęciu Geslin utrwalił w kilkunastosekundowych sekwencjach rysia pożerającego zwłoki powalonej sarny, a scenę tę obserwują zaskoczeni i skamieniali w bezruchu turyści. Takich obrazków w filmie Ryś. Król puszczy znajdziemy znacznie więcej. I nawet stoicki głos Krystyny Czubówny nie uspokoi naszej świadomości, iż to, co widzimy na ekranie, to całkiem zwykła codzienność leśnych obyczajów.

Ryś. Król puszczy (2021) -

Endogamia, czyli odradzanie się form zwierzęcych w łonie własnego miotu nie jest według specjalistów dobrą prawidłowością nie tylko dla rysiów, ale i pozostałych gatunków. Dlatego uzasadnionym okazał się zabieg złamania bariery miejsca i czasu. Koniecznością stała się decyzja wprowadzenia dzikiego kota w inne rejony niezamieszkałe przez człowieka. Nawet jeśli będzie się to wiązało z krzywdą ofiar, jakie znalazły się na drodze czworonożnego wędrowca, stanie się to z korzyścią dla nauki. Film Laurenta Geslina widza z tą krwawą wizją subtelnie oswoił, wręcz pojednał. To najlepszy dowód, iż sukces zazwyczaj rodzi się w bólach.