Zagubiona kula 2 to kontynuacja francuskiego hitu platformy streamingowej Netflix, w którym Alban Lenoir ponownie wciela się w postać Lino - wyjątkowego mechanika, kierowcy, stróża prawa, ale również awanturnika szukającego sprawiedliwości na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego brata. Sequel filmu Guillaume Pierreta to dokładnie ten sam film co poprzednik z tym, że twórcy kierują się hollywoodzką złotą zasadą dotyczącą kontynuacji - więcej, mocniej i szybciej!

Zagubiona kula 2 (2022) - Stéfi Celma, Alban Lenoir

Po śmierci młodszego brata nasz główny bohater o imieniu Lino dołącza do specjalnej jednostki walczącej z handlarzami narkotyków, którą po zabójstwie Charrasa kieruje Julia. Mimo upływającego czasu Lino nie może pogodzić się z zamordowaniem bliskich mu osób i brakiem sprawiedliwości wymierzonej w oprawców. Mężczyzna nie spocznie póki nie znajdzie morderców swojego brata i mentora, nawet kosztem złamania kilku zakazów drogowych.

Tak, jak wspomniałem we wstępie Zagubiona kula 2 to bardzo podobny film do części pierwszej, jednak zrobiony z dużo większym rozmachem. W pewnym momencie seansu można odnieść wrażenie, ze produkcja w reżyserii Guillaume Pierreta zamienia się w jeden wielki policyjny (i nie tylko) pościg. Kolejne samochody niszczone są w karambolach, a akcja pędząca do przodu niczym Renault głównego bohatera ani myśli, aby chociaż na moment zwolnić. I szczerze powiedziawszy ta dynamika wydarzeń, których jesteśmy świadkami staje się nieco męcząca, żeby nie napisać nużąca. Niestety nie udaje się twórcom wyważyć poważnego dramatu kryminalnego z kinem akcji, które ma być chyba biedniejszą wersją ostatnich odsłon serii "Szybcy i wściekli".

Zagubiona kula 2 (2022) - Stéfi Celma, Alban Lenoir

W ten sposób we mnie jako widzu, Zagubiona kula 2 nie potrafi wzbudzić żadnych większych emocji, a wydaje się, że też na tym aspekcie opowiadani historii przez Pierreta, był położony nacisk. Ja niestety nie czułem większego zaangażowanie w osobistą wendettę Lino na oprawach jego brata i mentora.

Na pewno na plus zasługuje duża dawka adrenaliny, którą serwują nam twórcy. Pod tym względem Zagubiona kula 2 może zadowolić amatorów takiego kina, nawet jeśli są momenty, gdzie montaż nieco kuleje, przez co pościgi nie wyglądają tak epicko jak powinny. Druga część serii Guillaume Pierreta posiada też kilka sekwencji szermierki na pięści. Miałem jednak nieodparte wrażenie, że tutaj twórcy poszli przetartym szlakiem i pokazali nam coś, co widzieliśmy już w pierwszej części, aczkolwiek w nieco innej scenerii.

Zagubiona kula 2 (2022) - Alban Lenoir

Zagubiona kula 2 to bezpośrednia kontynuacja filmu z 2020 roku, która nie działa, jako samodzielny tytuł. Zdecydowanie należy zapoznać się z obiema odsłonami cyklu, aby delektować się "przygodami" Lino. Sądząc po zakończeniu sequela Netflix oraz Guillaume Pierret będą pracowali nad trzecią częścią, która domknie trylogię francuskiego mechanika potrafiącego zrobić coś z niczego. Jeśli już zdecydujecie się na seans to nie nastawiajcie się na nim wielkiego - wyłączcie myślenie i zajadajcie się popcornem lub innymi przekąskami.