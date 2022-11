Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Bardzo często czytając tytuł filmu oraz oglądając zwiastun, zadaje się sobie jedno bardzo proste pytanie – dla kogo jest ten film? Gabinet osobliwości Guillermo Del Toro jest na pewno dla osób o mocnych nerwach oraz takich, która faktycznie lubią tematykę grozy. Sam Guillermo Del Toro jest przecież jednym z najbardziej rozpoznawalnych scenarzystów filmów grozy. Jest twórcą takich dzieł jak Labirynt Fauna oraz słynny Kształt wody. Kolejny projekt jest antologią grozy.

Co to jest? To zbiór ośmiu odcinków bardzo mocnego kina grozy. Pod tym względem jest to bardzo ciekawa propozycja przede wszystkim dla osób, które bardzo lubią tego typu obrazy. W ofercie znajduje się osiem różnych pomysłów. Dzięki temu na pewno uda się znaleźć coś dla siebie. Do serialu swoją rękę przyłożyli różni scenarzyści. To pozwoli na jeszcze większe zróżnicowanie stylu oraz tematyki niż zajmowałaby się tym jedna osoba. Różnorodność jest bardzo wyraźną cechą całego serialu. Dzięki temu na pewno uda się znaleźć odcinek, który najbardziej pasuje do konkretnego profilu widza. Pojawiają się tam różne postacie takie jak demony, kosmiczne postacie, szczury oraz wiele innych. Odcinki bardzo mocno wciągają. Potrafią zainteresować niezależnie od tematyki oraz poruszanego problemu.

Na pewno jest to propozycja dla fanów adaptacji książkowych. Pojawia się tutaj nawiązanie do prozy Lovecrafta oraz Kuttnera. Motywy są bardzo znane i powszechnie lubiane, dlatego pod tym względem również widzowie nie powinni narzekać i nie mieć niczego za złe. Ich realizacja jest bardzo dobra i oddana od początku do końca.

Bardzo dużo dobrego robią również efekty specjalne. Przez to chce się czekać na kolejną scenę, aby móc zobaczyć kolejną serię popisów wizualnych oraz pirotechnicznych. To również nadaje oryginalnego klimatu dla każdego odcinka czyniąc je dodatkowo innymi.

Czy warto poświęcać swój czas właśnie na ten serial? To dobra propozycja nie tylko ze względu na wizualną stronę propozycji, ale również dźwiękową. Każdy odcinek jest dopracowany pod tymi kwestiami. Jeśli jesteś fanem horrorów, na pewno znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo serial jest bardzo wciągający.