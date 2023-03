Film „Jezioro słone” nie wzbudzi uczucia dyskomfortu estetycznego. Nie zdążył wykroczyć poza granice zgorszenia. Zebrał zaledwie punkty za śmiałość w podjęciu ryzyka 5

Helena jest pochylona nad tarotem. To dla niej chwila oddechu od zrzędzącego męża. Małżonek co i rusz wypomina, że żona nie pracuje, a cały dorobek ich wspólnego życia, to jego zasługa. Sześćdziesięcioczteroletnia Helena nie miała nigdy innego partnera niż Paweł. On to wie i wykorzystuje sytuację, by podporządkować sobie żonę. Jego cień przesłonił jej inne radości życia. Zresztą dotąd Helena nie narzekała przesadnie na wzajemne pożycie. W łóżku układało im się dobrze. Reszta też była w zasadzie do przyjęcia. Małżeństwo dochowało się dzieci i wnuków. Piękny dom nad jeziorem także mógł być obiektem zazdrości pożądliwych obcych spojrzeń. Koleżanki Heleny już tak spolegliwe jednak nie są. Widząc wewnętrzne rozdarcie przyjaciółki, namawiają ją, by zrobiła coś nieoczekiwanego ze swoim życiem.

Jezioro słone (2022) - Krzysztof Stelmaszyk, Katarzyna Butowtt

„Kocham cię, ale już nie lubię” – wypali Helena podczas kolejnej scysji z mężem. Paweł wyprowadza się z domu. Teraz Helena otrzymuje od losu carte blanche w kwestii samodzielnego decydowania o swoim losie. Kobieta spotyka mężczyznę, który zajmuje się wizualną promocją osób będących po drugiej stronie świetności i sama daje się namówić na akces do takiego projektu. W środowisku bliskim Helenie poszła fama, iż kobieta przekroczyła przyjacielską relację z Filipem. Koleżanki są zachwycone tą wiadomością. Helena jej nie dementuje. Pozostaje mimo to wciąż wierna mężowi. „Jaka jest różnica między zdradą żony a męża?” – Paweł w towarzystwie zadaje retoryczne pytanie i sam sobie na tę wątpliwość odpowiada: „Taka, że gdy zdradza mężczyzna, to tak, jakby ktoś napluł za okno, gdy kobieta – jakby splunąć do wnętrza”. Mężczyźni solidarnie rechoczą nad niewyszukanym bon motem mizoginów, Helena wymownie milczy.

Najnowszy film Katarzyny Rosłaniec i teraz podejmuje tematykę odważną. Już w Galeriankach reżyserka otarła się o pewnego rodzaju tabu. I tym razem opowieść zahaczy o kwestie pomijane, unikane, skrzętnie przemilczane. Przekwitanie, menopauza, zmierzch kobiecości – to wszystko źle się skojarzy nawet w formie tak lekkiej jaką oferuje film Jezioro słone. Katarzyna Rosłaniec stanęła pod ścianą kluczowego z tego punktu widzenia dylematu. Zgłębić go do spodu, narażając się na zarzut antyestetycznej prowokacji i ryzyko rozwiercania bolącego zęba, który jakoś się jeszcze trzyma? Czy może wrzucić zagadnienie w plan komediowy, gdzie nie takie dysonanse obyczajowe uchodziły płazem? Mając świadomość, iż kanony tego drugiego z gatunków zakamuflują i wygładzą istotne kanty, reżyserka zdecydowała się na bezpieczny wariant soft. Doświadczeni aktorzy – Krzysztof Stelmaszyk, Dorota Kolak, Adam Ferency – dali rękojmię, iż nawet gdy temat zabrnie poza nawias dobrego smaku, oni osadzą go w miejscu właściwym, nadając mu figlarną figurę. Tonująco wybrzmią tu także udane motywy pieśni Stanisława Moniuszki do pary z muzyką Witolda Lutosławskiego. Przede wszystkim zaś z ust purystów dobędzie się solidne westchnienie ulgi na wieść, że mimo nieśmiałych starań nie przekroczono tego, co w dobrym tonie.

Jezioro słone (2022) - Katarzyna Butowtt

„Przeleciałbyś mnie, gdybym nie była twoja matką?” – pyta zdesperowana Helena (Katarzyna Butowtt) swojego syna. By spotęgować wydźwięk tej wątpliwości, kobieta niemal rozebrała się do naga. Lekko zażenowany syn czule objął matkę. Film Jezioro słone nie wzbudzi jednak uczucia dyskomfortu estetycznego. Nie zdążył wykroczyć poza granice zgorszenia. Zebrał zaledwie punkty za śmiałość w podjęciu ryzyka. Jego smak nie będzie ani słony, ani pieprzny, jedynie łagodny.