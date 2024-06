Pixar znowu to zrobił. Jeden z nielicznych przypadków gdzie kontynuacja jest również świetnym filmem, a nie odgrzewanym kotletem. Gorąco polecam więc obejrzeć - czy to z dziećmi czy bez nich. 8

...Pixar znowu to zrobił. Znowu się udało. Tzn. nie udało się dorównać poprzednikowi - cud się nie zdarzył. Ten film już tak nie zaskakuje - bo nie mógł. Nie wzrusza też aż tak jak jedynka. Ale kluczową frazą w poprzednim zdaniu jest "jak jedynka". Bo pierwszy film to najlepsza animacja familijna, jaka kiedykolwiek powstała. Absolutne arcydzieło - moim zdaniem, oczywiście; nie jestem jednak wcale odosobniony w tej opinii.

A część druga? Jest "tylko" bardzo dobra. No i zadanie miała wybitnie utrudnione, bo chociażby "zaskoczenie" było raczej niemożliwe - znamy już "niemieszczący się w głowie" koncept człekokształtnych emocji sterujących ludźmi zza konsolety. Nawet taki drobiazg, jak krótkie przebitki do umysłów rodziców, siłą rzeczy już nie robi takiego wrażenie jak w jedynce.

Ale - nomen omen - emocji nie brakuje. Jest świetny humor, są wzruszenia (chociaż to jeden z niewielu filmów Pixara, na którym chusteczki raczej nie będą potrzebne), jest inteligentna fabuła. Pomysł z przedstawieniem dojrzewania poprzez dodanie nowych emocji jest pierwszorzędny - tutaj jednak w sumie film mnie zaskoczył, bo gdy o tym usłyszałem przed seansem, to się niemiło zdziwiłem - no jak to nagle pojawiają się nowe emocje? A dotychczas nie były potrzebne? Twórcom udało się obronić ten koncept (chociaż trzeba przymknąć oko na kwestię, czemu nie widzieliśmy pozostałych emocji u dorosłych w poprzednim filmie). Jeśli chodzi o warstwę - nazwijmy to - edukacyjną, wystrzelony w kosmos poziom poprzednika został zachowany. To film równie mądry jak część pierwsza.

Gorąco polecam więc obejrzeć tę animację - czy to z dziećmi czy też nawet i bez nich. To ten jeden z nielicznych przypadków gdzie kontynuacja jest również świetnym filmem, a nie odgrzewanym kotletem. Pixar znowu to zrobił.