"Wilkołak nocą" to przykład tego, jak mogłoby wyglądać MCU, gdyby studio dawało więcej wolności twórczej swoim reżyserom. To najlepsza produkcja Marvela od czasu "Avengers: Koniec gry". 7

Najdelikatniej rzecz ujmując Marvel Cinematic Universe w ostatnich latach nie wygląda zbyt dobrze. Przeciętne filmy i seriale takie, jak WandaVision, Doktor Strange w multiwersum obłędu czy Spider-Man: Daleko od domu mieszają się z prawdziwymi gniotami pokroju nowego widowiska o Thorze czy seriali Ms. Marvel i Mecenas She-Hulk. Wilkołak nocą to przykład tego, jak mogłoby wyglądać MCU, gdyby studio dawało więcej wolności twórczej swoim reżyserom. To najlepsza produkcja Marvela od czasu Avengers: Koniec gry.

Wilkołak nocą (2022) - Al Hamacher, Harriet Sansom Harris

Wilkołak nocą to całkiem odrębny odłam uniwersum Marvela, który opowiada o łowcach potworów. Akcja osadzona zostaje w czasie, kiedy przywódca tajnego bractwa umiera i przychodzi do momentu, wybrania nowego lidera, który będzie dzierżył w swych dłoniach magiczny klejnot dający niesamowite moce ułatwiające walkę ze złem zamieszkującym świat. Podczas pogrzebu zebrani łowcy dowiadują się, że wezmą udział w turnieju polegającym na zabiciu stwora, do którego przytwierdzony zostanie owy artefakt.

Trwający niespełna godzinę film stworzony z myślą o platformie streamingowej Disney+, to wyreżyserowany przez... kompozytora Marvela Michaela Giacchino hołd klasycznemu kinu grozy i potworom. Wilkołak nocą to zachwycający atmosferą starego kina spektakl nakręcony w czerni i bieli, który zadowoli nie tylko fanów komiksowych widowisk, ale także ludzi wielbiących gatunek. Sposób narracji, muzyka, oświetlenie czy kadrowanie w perfekcyjny sposób oddaje nam klimat starego kina i właśnie w tej zabawie formą tkwi największy sekret i siła.

Wilkołak nocą (2022) - Laura Donnelly (III)

Oczywiście można zarzucać filmowi, że jest zbyt krótki, a scenariusz całkiem pretekstowy, ale nie o to tutaj chodziło w całym tym przedsięwzięciu. Należy go i tak docenić za umiejętne połączenie subtelnego humoru z powagą w działaniach bohaterów, których nie znamy może zbyt dobrze, ale dzięki charyzmie aktorów i aktorek, ich poczynania oglądamy z niekrytą przyjemnością. Wilkołak nocą jest dla mnie udanym eksperymentem, który mam nadzieję, że da do myślenia Marvelowi. Nawet, jeśli nie dostanie całkiem autorskiego filmu kinowego, to fajnie byłoby, gdyby studio co jakiś czas pozwoliło jakiemuś reżyserowi na całkowicie własną wizję osadzoną w uniwersum - nawet, jeśli nie należy w znaczącym stopniu do danego wszechświata.

Można tylko ubolewać, że mając na swoim pokładzie tylu utalentowanych twórców Marvel Studios marnuje ich potencjał nakazując tworzyć studyjne widowiska bez krzty artystycznego pazura. Na szczęście nie spotkało to Michaela Giacchino, którego ograniczała tylko jego własna wyobraźnia. Wilkołak nocą to halloweenowa perełka, którą warto znać!