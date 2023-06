W filmie Gene Stupnitsky’ego mówi się bardzo dużo, dowcipnie i na ogół z sensem. Zwischenrufy przeplatają się tu gęsto, dygresjom nie ma końca 8

„Zjedzą go tam!” - kwili matka Percy’ego. „On ciągle siedzi w telefonie.” - dodaje ojciec. Maddie odpowiedziała na anons zamożnego małżeństwa. Sama jest atrakcyjną 32-latką, pokiereszowaną jednak przez los. Rodzinny dom wkrótce zostanie poddany licytacji, samochód już przepadł. Maddie odpowiada na osobliwą propozycję. A ta brzmi następująco: otrzaskaj naszego wymoczkowatego syna z opatrznościami losu, zanim on sam zostanie rzucony na głęboką wodę. W zamian Maddie otrzyma luksusowego Buick’a. Dziewiętnastoletni Percy ma wkrótce podjąć studia w prestiżowym koledżu Princeton. Para zostaje skojarzona w schronisku dla zwierząt, gdzie Percy dorabia. Maddie zjawia się tam nieświadoma specyfiki tej instytucji. Z klatki wybiega były pies policyjny tropiący w walizkach lotniskowych kokainę. „Już sama jej nazwa go wścieka.” - uprzedza właściciel przytułku. „Kokaina!” - niefrasobliwie woła Maddie, ku przerażeniu Percy’ego.

Bez urazy (2023) - Jennifer Lawrence (I), Andrew Barth Feldman

„Czyja to matka?” - rozważają nastolatkowie nieoczekiwaną wizytę podczas libacji maturalnej. Maddie wpadła na nieswoją imprezę w poszukiwaniu Percy’ego. Chłopak wprawdzie dał się uwieść platonicznie o kilkanaście lat starszej kobiecie, ale na tym jego inwencja się wyczerpała. Percy nie jest typem podrywacza ani imprezowicza. Maddie myślała, że po prostu zaciągnie chłopaka do łóżka i na tym skończy się jej dziwna misja. Percy to romantyk, grubiańskie numery z nim nie przejdą. Nawet, gdy stawił się na imprezę i wylądował w łóżku z klasową koleżanką, to przedtem dla odwagi zaaplikował sobie ibuprofen wspomagany alkoholem. Do niczego nie doszło. Maddie musiała Percy’ego ratować z tarapatów. „Nikt tu się nie pieprzy?” - sama sobie zadaje pytanie, zdumiona stanem rzeczy niewyobrażalnym w czasach jej młodości. Maturalne party skupia nastoletnią młodzież głównie zapatrzoną w ekrany swoich smartfonów.

„Bez urazy” to komedia, którą zdecydowanie lepiej obejrzeć w wersji lektorskiej lub dubbingowanej. Kontemplacja tego filmu w towarzystwie listy dialogowej odciągnie widza na dobre od smakowania jej wizualnej formy. W filmie Gene Stupnitsky’ego mówi się bardzo dużo, dowcipnie i na ogół z sensem. Zwischenrufy przeplatają się tu gęsto, dygresjom nie ma końca. Nawet, gdy na chwilę tempo słownych potyczek siada, to wzmaga się tuż potem ze zdwojoną energią. „Idę do koledżu, muszę nauczyć się pić.” - doznaje wiekopomnej iluminacji nieśmiały dotąd Percy. Maddie go oswoi z tą perspektywą. On przywróci kobiecie urok romantycznego uniesienia, które chyba ją ominęło. Ona, choć przelotnie, wykaże Percy’emu, że smak nieustannej balangi też bywa wartością, do jakiej warto wrócić wspomnieniem.

Bez urazy (2023) - Jennifer Lawrence (I), Andrew Barth Feldman

„Ty też doszłaś?” - pyta niefrasobliwie Percy, gdy już nastąpiło intymne, łóżkowe zbliżenie. Maddie wymownie milczy, bo chłopak skończył zanim na dobre zaczął. Maddie nadal grzęźnie w swojej roli, z jakiej zostanie rozliczona. Coraz bardziej jednak imponuje jej postawa nieokrzesanego partnera, który się emocjonalnie zaangażował w relację ze starszą kobietą nie dla chwilowych korzyści. „Dałaś mi wtedy wygrać w kosza?” - pyta matkę rozgoryczony Percy. Wspomina moment z dzieciństwa, gdy kobieta celowo podłożyła się, by wzmocnić wiarę syna we własne możliwości. Chłopak właśnie zrozumiał, że bogaci rodzice na siłę usuwają kłody spod jego nóg, by łatwe życie było mu na zawsze pisane. Maddie nie dała kosza Percy’emu. Zadbali o to przewrażliwieni tata z mamą. „Bez urazy” jest ironicznym świadectwem, z którego wynika, iż nie wszystkie z życiowych doświadczeń należy wyrzucać do kosza.