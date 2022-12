Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Pomimo tego, że współczesność jest taka kolorowa i pełna swobód, lubi się wracać do tego, jaki kiedyś był świat - zwłaszcza w sztuce. Widzowie seriali lubią szczególnie realia dawnych monarchii oraz średniowiecznych królestw. W Cesarzowej Sisi można dostrzec wiele aspektów dawnego życia, ale skupić się również na samej biografii głównej bohaterki. Dzięki temu uda się również poznać nietypowy charakter postaci.

Pod względem gatunkowym Cesarzowa Sisi to niemiecki dramat kostiumowy, który opowiada o życiu Elżbiety Bawarskiej. Uwagę przyciągają również nowe twarze, które pojawiają się w niemieckiej produkcji. Przykładem jest sama główna bohaterka - Devrim Lingnau. Jest to aktorka, która pomimo swoich dużych starań w branży do tej pory otrzymywała jedynie epizodyczne propozycje od platformy Netflix. To duża szansa dla aktorki, a na ekranie widać jej duże starania podczas wcielania się w rolę głównej bohaterki.

Serial posiada wiele wątków. Dlatego uwaga widza zostaje rozproszona na kilka problemów. Przede wszystkim duże skupienie jest na samej biografii Elżbiety. Twórcy dbali szczególnie o to, aby pokazać jej dzieciństwo. Postać została ukazana w buntowniczy sposób - z czego słynęła. Jednak głównym wątkiem jest małżeństwo Elżbiety Bawarskiej z cesarze Franciszkiem Józefem.

Serial pokazuje w szerokim ujęciu, jak wygląda walka klas. Jest to pokazane w bardzo realistyczny sposób. Do tego dochodzi jeszcze bardzo charakterystyczna postać Elżbiety Bawarskiej, co sprawia, że cały obraz ogląda się przyjemnie i bez przymusu. To również ciekawa lekcja historii, która pokazuje, jak rzeczywistość wyglądała dawno temu. Pokazane są często bardzo brutalne realia życia w tamtych czasach. Przykładem są romanse na dworze. To wszystko jest doceniane przez widzów i na pewno miało duży wpływ na zyskanie tak dużej popularności w stosunkowo krótkim czasie.

Serial na pewno warto obejrzeć, jeśli lubi się kostiumowe obrazy. To również ciekawe widowisko dla tych, którzy lubią poznawać realia dawnego życia. W tym przypadku można przenieść się do XIX wieku i poznać świat Austrii. Serial traci trochę na wiarygodności w przypadku Sisi i Franciszka, ponieważ postacie są bardzo współczesne. Dlatego pojawia się tutaj krytyka ze strony historyków. Na szczęście wydarzenia są logiczne i cały serial nie dłuży się.