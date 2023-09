Realizatorzy filmu pt. „Teściowie2” uznali, iż uprzednio nie wyczerpali wszyskich pokładów poczucia humoru i postanowili zaserwować kinową dogrywkę 4

„Prowincja przyjechała” - dyszy babcia pana młodego na widok jego teściów ze strony przyszłej żony. Ślub ma się odbyć w nadmorskim kurorcie. Luksusowy hotel będzie do dyspozycji wybranych gości na dwa dni poprzedzające ceremonię. Rodzina spotyka się więc przed wylotem na warszawskim lotnisku. Jedni mieli tu niedaleko, pozostali przybyli z prowincji. Wanda i Tadeusz przyjechali spoza wielkiej metropolii. Tadzika zdradza kresowy akcent. Apodyktyczna żona wcale nie zamierza schlebiać wielkomiejskim zwyczajom, za to przy każdej okazji okazuje niechęć wobec matki pana młodego – Małgorzaty. Ta zaś przybyła na miejsce zbiórki w towarzystwie o wiele młodszego mężczyzny. To już jest powód do złośliwych komentarzy Wandy. „Zagaduj, zachwycaj się!” – dyktuje Janowi Małgorzata zachowania, jakich chłopak ma się dopuszczać względem niej. Para tylko z pozoru wiedzie partnerski żywot. Jan pisze doktorat w katedrze Małgorzaty, więc ma zobowiązania wobec przełożonej. Ona zaś, cierpiąc po odejściu męża, chce się demonstracyjnie zaprezentować na weselu syna.

Teściowie 2 (2023) - Eryk Kulm (II), Maja Ostaszewska

„A wy na jednym krześle siadacie?” – ironizuje Małgorzata na widok Wandy i Tadeusza, którzy skromnie przycupnęli obok. Małżonkowie nieśmiało spoczęli na leżaku, bojąc się, czy zbytnia ostentacja nie będzie ich kosztowała dodatkowych opłat w realiach hotelowej plaży. Prowincjusze wszędzie dopatrują się pułapek zastawionych na gości. Za Małgorzatą przyplątał się jej dojrzały, platoniczny wielbiciel, który zdawkowy gest uznał jako zaproszenie do zażylszej relacji. To safandułowaty naukowiec, który pomógł kobiecie rozwinąć jej karierę zawodową. Małgorzata jednak wypatruje tylko byłego męża, chcąc mu zagrać na nosie widokiem młodego żigolaka u swego boku. Jest też babcia pana młodego, która uwielbia upijać się hotelowym lobby z przygodnie poznanymi Niemcami. Cała ta menażeria rozgrywa widowisko godne jej poziomu społecznego i kulturowych aspiracji.

Realizatorzy filmu pt. Teściowie 2 uznali, iż uprzednio nie wyczerpali wszystkich pokładów poczucia humoru i postanowili zaserwować kinową dogrywkę. Poprzednia część była kręcona jeszcze w pandemii. Ograniczenia działały więc na niekorzyść twórców ówczesnej produkcji. Zapewne musieli oni porozumiewać się w maseczkach, odbiór ich subtelnych żartów był zatem ograniczony. Teraz jednak Marek Modzelewski, scenarzysta obu części, rozpoznawszy rynek bojem, mógł dać szeroki popis inicjatywy komediowej. Wyszło nad wyraz mizernie. Konfrontacja kilku społecznych środowisk zazwyczaj daje artystom minimalne choćby możliwości sytuacyjne. W tym wypadku niewiele wynika z tego zwarcia. Aktorzy, by wydobyć jakikolwiek ładunek komiczny z listy dialogowej, zmuszeni zostali grać manierą przedwojennego slapsticku. Gatunek ten raczkował jednak w realiach kina niemego. Tu zaś mówi się dużo, lecz frazy, które powinny wybrzmieć komicznie – grzeszą tandetnymi pointami.

Teściowie 2 (2023) - Izabela Kuna, Adam Woronowicz

Tadeusz chciałby przy okazji uroczystości ubić korzystny interes. Mężczyzna usiłuje się dogadać z nowo poznanym Niemcem na temat sprzedaży uzbrojonej działki. Rozmowa idzie opornie z powodów podstawowych. Obaj panowie nie znają języków swoich interlokutorów. Tadeuszowi zależy jednak na powodzeniu transakcji. „Ta, da, da, da…” – mężczyzna wyrzuca na głos znajome sylaby przypominające serię automatu. Tadeusz pozornie dzierży w rękach karabin maszynowy, co ma podkreślić rangę uzbrojenia. Większość scen filmu Teściowie 2 jest wypowiedzianych w podobnym rytmie i z bliskoznacznym sensem. Walorów niniejszej produkcji doda być może rola Izabeli Kuny (Wanda) oraz Adama Woronowicza (Tadeusz), choć tupecik przyklejony na wysokim czole aktora świadczy raczej o bezradności twórców filmu, którzy nie wiedzą, jak bez użycia kiczowatych rekwizytów skutecznie rozśmieszyć widownię.

