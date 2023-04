„Jestem otchłanią” to mozaika sklejona z wielu aktów, z których większość stanowić będzie o sensie dociekania prawdy 8

„Kiedy się umiera i nikt nie zna twojego imienia, co piszą na twoim nagrobku?” – zaskoczy dziecko kłopotliwym dociekaniem. Matka nie bardzo umie uporać się z tak poważną wątpliwością. Chłopiec ma ogoloną do skóry głowę, a na niej ślady po szyciu. W dzieciństwie omal nie utonął. W szkole był szykanowany ze względu na wymienione cechy zewnętrzne oraz odrębny tryb bycia. Ten sam chłopiec wkrótce zostanie „Sprzątaczem”. Do jego zadań będzie należało usuwanie z ulic zawartości śmietników. To niezbyt ambitne zajęcie, ale „Sprzątacz” doskonale się w nim odnajduje. „Ich śmieci nie kłamią” – mruczy pod nosem, opróżniając kolejne kosze. Mężczyzna ma na myśli nieczystości i odpadki, jakie zdradzają prawdziwą naturę człowieka. Osobiste życie „Sprzątacza” sprowadza się do rutynowych, samotnych czynności. Podglądanie życia innych sprawia mu frajdę i czyni go kimś wartościowszym.

„Strach nie ma sensu” – usłyszał „Sprzątacz” od swojego niewidzialnego z początku mentora, który manipuluje podopiecznym. Niełatwo zgadnąć, jakie właściwie są jego motywy. Zemsta za niepowodzenia życiowe? Chęć decydowania o losie innych? „Dziewczynka z różowym puszkiem” jest córką włoskich potentatów finansowych. W jej młodocianym życiu doszło do gwałtownego przesilenia. Nastolatka jest szantażowana przez byłego chłopaka, który grozi rozpowszechnieniem ich wspólnych, intymnych zdjęć. To niebagatelny powód do niepokoju. „Dziewczynka z różowym puszkiem” mimo parasola ochronnego, jaki powinni nad nią rozwinąć ustosunkowani rodzice, czuje się samotna, pozostawiona sama sobie. Zdesperowana wrzuca do jeziora plecak ze swoimi rzeczami, chcąc zwrócić uwagę opiekunów. Założyła, że plecak będzie kiedyś wyłowiony. Wtedy pochłonięci swoimi karierami rodzice zostaną zmuszeni, by zareagować. Plecak wpada w ręce „Sprzątacza”. Z jeziora policja tymczasem wyłowi także ludzkie szczątki. Te dwa elementy stopią się we wspólny mianownik, na którym oprze się przewrotna historia o otchłani i tym, co ona kryje.

Donato Carrisi uwielbiał prawdopodobnie jako dziecko układać puzzle. Reżyser filmu Jestem otchłanią tej skłonności nie zaniechał i w życiu dorosłym. Obraz jego autorstwa wykazał, że Carrisi potrafi umiejętności wyniesione ze swojej pasji sprawnie przetransformować w świat celuloidu. Wprawdzie początkowe fragmenty jego wizji mogą zniechęcić najbardziej nawet cierpliwych wielbicieli kina psychologicznego, to jednak reżyser sukcesywnie i metodycznie zbiera kolejne fragmenty układanki i skleja je w spójną oraz plastyczną całość. Chaotyczna narracja o „Sprzątaczu” i śledzącej jego działania kobiecie nabiera kształtów z każdym kolejnym obrotem rozrzuconych na wstępie elementów kalejdoskopu. Klucz do jego usystematyzowania pojawia się nieprędko. Emerytowana pani patolog, czyli filmowa „Łowczyni much”, ma do spłacenia życiowy dług. Los „Sprzątacza” i jego ofiar oraz dłużników będzie dla niej legitymacją do energicznego działania. Jestem otchłanią to mozaika sklejona z wielu aktów, z których większość stanowić będzie o sensie dociekania prawdy.

„Ty przecież nie ratujesz ludzi” – zastanawia się „Łowczyni much”. „Sprzątacz” sam nie wie, co odpowiedzieć. Rozterka dotyczy „Dziewczynki z różowym puszkiem”. Z niejasnych powodów dziecko miało podzielić los jej plecaka. Na dnie jeziora spoczywają odpady, w jakich treści „Sprzątacz” jest ekspertem. „Zło tworzy pętlę” – usłyszał kiedyś mężczyzna od kogoś dalekowzrocznego. Może zaprzeczając sobie, „Sprzątacz” chciał się wyrwać z ograniczeń nieubłaganej logiki zła?