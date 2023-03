Film Dawida Grala zbyt długo kokosi się w kisielu pustych, infantylnych przelotów werbalnych, by jego końcową, dość zaskakującą woltę, uznać za świadomą 4

Na półce apartamentowca, którego właścicielem jest Czarny, leży „Konstytucja biznesu”. Mężczyzna jest adwokatem wziętej kancelarii prawnej. Jej szef wydaje dyspozycję z gatunku karkołomnych. Piotr, pseudonim Czarny (Bartosz Gelner), w normalnych warunkach podjąłby się zlecenia, ale akurat na bieżący weekend rozplanował kilka randek umówionych przez Tindera, które pozostaną w sprzeczności z nieplanowanym wysiłkiem intelektualnym. Do wykonania zadania sugeruje wykorzystanie usług Olgi, koleżanki z pracy. Piotra łączą z nią relacje przyjacielskie. „Na czterech weselach z tobą byłam.” - wypomni w chwili słabości Olga (Michalina Olszańska) swojemu współpracownikowi. On traktuje ją jako kogoś bliskiego, z kim w zażyłość inną niż koleżeńska nie należy jednak brnąć. Ona, choć to przecież kobieta atrakcyjna, nie potrafi znaleźć sobie kogoś na stałe. Oboje pracują w tej samej firmie, ale dla obojga „Konstytucja biznesu” jest czymś innym. Dla niego to dekalog, jaki można przełożyć na krótkoterminowe profity i bonusy. Dla niej to etap przejściowy na drodze do tradycyjnie pojętej stabilizacji. Zarówno Piotrowi jak i Oldze osobiste kalkulacje wymykają się na razie z rąk.

Pokolenie Ikea (2023) - Michalina Olszańska, Bartosz Gelner

„Nasze pokolenie całą wiedzę ma w telefonie.” - rzuci ktoś spotkany na szlaku peregrynacji Czarnego. On sam sprawia wrażenie kogoś nienasyconego powodzeniem. Czarny prowadzi zapiski, w których opisuje dokonania własnych podbojów erotycznych. Swoim zdobyczom wystawia noty w skali dziesięciopunktowej. Żadna z kandydatek nie przekracza poziomu, jaki Czarny uznałby za optymalny, choć notatnik z adresami wypełnia już połowę pamięci smartfona. Za pomocą telefonu można zamówić taksówkę i zapłacić kobiecie za jej kurs powrotny. Ale spotkać z udziałem stosownej aplikacji kogoś fascynującego – to zadanie w korpo świecie niewykonalne.

„Pokolenie Ikea” ma charakter manifestu zblazowanych nuworyszy, którzy w apogeum swoich karier zorientowali się, że sybaryckie nałogi, jakim mogli się oddawać w ramach eksploatowania służbowych kart debetowych, wyczerpią wreszcie swoje zasoby. Problem w tym, że film Dawida Grala nie zdradza bardzo długo jakiejkolwiek intencji w tym względzie. „Pokolenie Ikea” przez kwadranse sprawia wrażenie opowieści nieskalanej istotną myślą przewodnią, dryfując w wirze cwaniackich, pseudointelektualnych dialogów, z których nic poza efekciarskim echem zażenowania nie wynika. Na szczęście dla filmu w jego epizodzie pojawia się matka Czarnego (Majka Jeżowska), która swoim urokiem łagodzi kakofonię napęczniałych, pretensjonalnych grepsów. „Im głupiej tym lepiej.” - zdradza Oldze technikę swojego podrywu w klubach nocnych Czarny. „To działa.” - zapewnia koleżankę z kancelarii o wiele bardziej doświadczony partner, nieskonsumowany przez nią „Pieprzyjaciel”. Film Dawida Grala zbyt długo kokosi się w kisielu pustych, infantylnych przelotów werbalnych, by jego końcową, dość zaskakującą woltę, uznać za świadomą. To po prostu nie działa!

Pokolenie Ikea (2023) - Dagmara Bryzek, Bartosz Gelner

„Za młode.” - wzdycha na widok wymalowanych dzierlatek zmartwiony kolega Czarnego - Kogut, który chciałby wykonać samczy skok w bok. „Polański też tak mówił.” - podziela rozterki przyjaciela Piotr. Dla Koguta dwulicowe życie pozamałżeńskie, to ewenement. Dla Czarnego – wegetacja w związku stałym byłaby utrapieniem. Wymowa filmu Dawida Grala nie będzie wyraźnym stemplem na życiowych świadectwach żadnego z kolegów. Tytuł „Pokolenie Ikea” należy chyba odczytać jako ukłon wobec tych, którzy lubią iść na łatwiznę i ułożenie własnego życia uznają za wartość prostą jak skręcenie mebli popularnej firmy. Trudno wyrokować, jaki rodzaj egzystencji jest prostszy. Czy incydentalnie zdradzać żonę, czy z uczynić z incydentów zasadę. Chaotyczne sekwencje filmu Grala niewiele do tych rozważań wniosą.