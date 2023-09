Pozornie trudny do okiełznania tok monologów Herkulesa Poirot w miarę trwania filmu staje się przyswajalny i logicznie krystaliczny 8

„Jeden trup i znów jesteś sobą” – mówi zachwycona Ariadne Oliver. Autorka powieści sensacyjnych specjalnie przybyła do Wenecji, by znaleźć inspiracje do swojej nowej książki. W tym również mieście spędza emeryckie życie detektyw znany z kart kryminałów Agathy Christie – Herkules Poirot. Tutaj też niebawem ma się odbyć związany z tajemniczą śmiercią dwudziestoletniej Alicji seans spirytystyczny. Matka zmarłej organizuje takie przedsięwzięcie, by wyjaśnić okoliczności tragedii. Oliver została na nie zaproszona. Poirot będzie jej towarzyszył w trakcie seansu. Detektyw niechętnie porzuca komfort, do jakiego się ostatnio przyzwyczaił. Swoje zagadki Poirot już w życiu rozwiązał. Teraz najchętniej oddałby się kontemplacjom nad smakiem czekolady, przesiadując na balkonie swojej weneckiej rezydencji. Podczas seansu w mrocznym pałacu pojawił się jednak trup i Poirot momentalnie staje się sobą.

Duchy w Wenecji (2023) - Kenneth Branagh

Jest rok 1947. Wenecja niezbyt ucierpiała po wojennej hekatombie. Jedyne, co może zdewastować zjawiskowe miasto, to wodne prądy. Spirytystyczny seans tymczasem rozpoczyna się w obecności tych, którzy są zarazem zainteresowani wyjaśnieniem zagadki oraz pozostałych, gotowych zatuszować zbrodnię. „To mogła być dziecięca wendetta” – brzmi wstępny werdykt koronera. Alicja była rzekomo skonfliktowana ze środowiskiem rówieśniczym. Utopione w kanale ciało zostało podrapane, co mogło sugerować element zemsty. Medium, pod postacią pani Reynolds, nie wyklucza tego motywu, wręcz go forsuje. Wtóruje jej część obecnych. „Chce mnie pan zdyskredytować” – broni się medium, gdy Poirot podważa jej sugestie. Pani Reynolds sama jednak wkrótce ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Pałac wenecki, gdzie odizolowano przed światem nielicznych znających Alicję, będzie świadkiem jeszcze innych zgonów.

Kenneth Branagh tym razem stanął za kamerą jako reżyser filmu według powieści Agathy Christie. Aktor całkiem sprawnie wczuł się inną od dotychczasowych zdolności (choć i w roli samego detektywa wypadł znakomicie), realizując widowisko misterne oraz wartkie. Pozornie trudny do okiełznania tok monologów Herkulesa Poirot w miarę trwania filmu staje się przyswajalny i logicznie krystaliczny. Akcja została umieszczona w Wenecji, mieście ze swojej natury specyficznym, bo osadzonym na wodzie, co zwielokrotnia uczucie alienacji narracyjnej. Kilkupiętrowa intryga domaga się jej rozwikłania w płaszczyźnie prawideł dedukcji, ale także w warstwie emocjonalnej. A taką gwarantują ciasne plany hieratycznych pomieszczeń, antycznych salonów, tajemniczych zakamarków, z zewnątrz okalanych wodą. Scenariusz filmu przypomina powieść szkatułkową, w której dopiero scalenie osobnych elementów da pełen obraz całości. Sklejenie ich z pietyzmem w jednolitą i przejrzystą strukturę to niezaprzeczalna zasługa realizatorów filmu.

Duchy w Wenecji (2023) - Tina Fey

„Zawsze udajesz, że wiesz więcej niż reszta świata” – nie może sobie odmówić uszczypliwości Ariadne Oliver. Poirot jak zwykle zaufał swojej intuicji. Detektyw kwestionuje motyw „dziecięcej wendetty”. Grono podejrzanych, skupionych w weneckim pałacu. powoli się wykrusza, eliminowani są kolejni świadkowie. Zatem podejrzany musi być wśród jeszcze żywych. „Straszne bajki czynią życie mniej strasznym” – mówiła pani Reynolds. Potem sama stała się ofiarą. I w tym wypadku Poirot wiedział więcej niż reszta świata.