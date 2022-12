Reżyser skupia się raczej na ukazaniu mechanizmu zasypywania przepaści pomiędzy społecznymi klasami niż erotycznych ekscesach 7

Pierwsza wojna światowa dogorywa gdzieś w okopach Europy. Nikt jeszcze nie wygrał. Ameryka wkrótce włączy się do działań operacyjnych na Starym Kontynencie. Wojna pozycyjna stygnie jak dotąd w bezruchu. Clifford Chatterley wrócił na krótki urlop do swojego majątku oraz świeżo poślubionej małżonki. Ale oficer niebawem będzie wracał na front. Młoda żona jest stęskniona, ale z cierpliwością poczeka na ostateczny powrót męża do domu. Constance wypatruje ukochanego, lecz ten, niestety, przybędzie zraniony niemiecką kulą. Odtąd częściowo sparaliżowany Clifford będzie wymagał zabiegów leczniczych, a jego męska witalność całkowicie zwiędnie. Budzący się do życia temperament żony nie znajdzie odzewu w ramionach małżonka. Constance wydaje się być pogodzona z losem, lecz mąż wspaniałomyślnie wykazuje zrozumienie dla jej potrzeb. Wbrew męskim ambicjom pozwala żonie na dyskrecjonalny związek z kim innym, przy boku którego mogłaby sobie zadośćuczynić brak rozkoszy alkowy. Clifford stawia tylko jeden warunek: nowym partnerem musi być ktoś na poziomie, arystokrata, najlepiej intelektualista.

Kochanek Lady Chatterley (2022) - Emma Corrin, Jack O'Connell (IV)

Samotnik czyta Jamesa Joyce’a. Oliver został spauperyzowany przez wojnę. Był na niej pułkownikiem, lecz teraz został tylko gajowym w majątku Clifforda Chatterley’a. „Ullises” pióra Joyce’a to obrazoburcza, ale idąca z duchem rodzącej się dekadencji lektura. Oliver, choć zdegradowany społecznie, ma wyższe niż inni aspiracje. Constance wbrew salonowym praktykom i etykiecie sama prowokuje mezalians. Olivier poza wojenną traumą przeżył też zawód osobisty. Żona zdradziła go z innym. Poniekąd więc Constance i Oliver nie muszą czuć skrupułów. Oboje dostali dyspensę i wolną rękę w doborze nowych partnerów. Pruderyjna rzeczywistość jednak przeczy pozorom. Żona Olivera nie chce się zgodzić na rozwód, a z pomocą nowego partnera wyłudza wojenną rentę małżonka. Clifford Chatterley zaś wścieka się na myśl o wykraczający poza obyczaj savoir vivre’u wyskok żony.

Film Laure de Clermont–Tonnerre to nie pierwsza ekranizacja słynnego romansu. „Kochanek lady Chatterley” pióra D.H. Lawrence’a ukazał się dekadę po upływie działań wojennych, zaś w wersji pełnej, nieocenzurowanej, dopiero w roku 1960. Ale i na te, już inne obyczajowo realia, stał się powieścią dość śmiałą. Obraz Clermont–Tonnerre’a wcale nie epatuje przesadną seksualnością. Wątki tej treści stanowią zaledwie drobny ułamek filmu. Reżyser skupia się raczej na ukazaniu mechanizmu zasypywania przepaści pomiędzy społecznymi klasami. Te po międzynarodowej wojnie zaczęły tracić stopniowo na znaczeniu. Równouprawnienie kobiet, jakie stało się faktem w wielu krajach po roku 1918, znalazło także odbicie w postępującym wyzwoleniu obyczajowym. „Kochanek lady Chatterley” Clermont–Tonnerre’a jest tego faktu dość precyzyjną i stylistycznie wierną kroniką.

Kochanek Lady Chatterley (2022) - Joely Richardson, Emma Corrin

Kochankowie oddali się miłosnym aktom gdzieś na łonie lasu. Potargana Connie (tak zdrobniale nazwana przez Olivera) podnosi się ze ściółki po erotycznych zmaganiach. Na plecach kobiety odwzorował się konglomerat trawy i piasku. Oliver skrupulatnie otrzepuje kochankę i usiłuje nałożyć na nią pogniecioną garderobę. Sukienka ma jednak dość zagmatwany krój. Mężczyzna gubi się w jego meandrach. Wreszcie zniechęcony Oliver rezygnuje z odziania Constnace, rzucając na głos nielicujące z etykietą zdanie: „A chuj wie!”. Arystokratka chichocze, nie obruszywszy się na dźwięk tego obscenicznego (z jej dotychczasowego punktu widzenia) epitetu. To zdanie wplecione w kontekst wycinka nobliwej epoki, gdzie powściągliwość dyktowała większość zachowań, przewrotnie charakteryzuje odrębność obecnej ekranizacji „Kochanka lady Chatterley” od wielu poprzednich.