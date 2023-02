Film Christophera Landona to synteza tylu gatunków, że nie sposób oszacować, jakie niuanse uczynią go wyjątkowym i czy w ogóle tak się stanie. 6

Kevin z rodzicami wprowadzili się do nowego domu, który ma stare tradycje. Na strychu roi się od pajęczyn i antycznych gratów. Po wnikliwszych przeszukiwaniach okazuje się, że miejsca strzeże duch zarejestrowany kamerą telefonu Kevina. Odkrycie jest na tyle szokujące, iż nawet precyzyjne nagranie nie rozstrzyga wątpliwości. Ernest (bo tak zostanie nazwany ów duch) nie mówi, pojawia się zaś w nieoczekiwanych pozach i okolicznościach. Kevin i jego rodzice zamieszczają w sieci film ze swoim niecodziennym współlokatorem. Nagranie cieszy się narastającą popularnością. Wielbiciele filmiku, a w konsekwencji bohatera tych scen, prześcigają się w adoracji niesprecyzowanego idola. „Śniło mi się, ze Ernest mnie zapłodnił.” - pisze sfanatyzowana fanka na instagramie. „A tak wygląda nasz syn.”- uzupełnia ten post, zamieszczając wyimaginowaną fotografię dziecka. Ernest stał się bogiem wirtualnej wyobraźni. Rodzice Kevina zwietrzyli w tym zdarzeniu okazję na zbicie fortuny. Ich syna pochłania raczej tajemnica losów Ernesta. Chłopiec postanawia ją wyjaśnić.

„Gdy rozeszła się wieść, że miliony dolarów z pieniędzy podatników zostały wydane na pseudonaukę - nasz program został zamknięty. Ale potem pojawił się Ernest” – wyjaśnia podniecona pracownica CIA. Kobieta właśnie zapukała do drzwi rodziców Kevina. Okazuje się, że duch stał się nie tylko obiektem kultu wśród zwykłych obywateli. Jego losami zajęły się także służby specjalne. Zwęszyły one w fakcie inkarnacji Ernesta możliwość rozwoju własnej działalności, choćby była najbardziej irracjonalna. CIA powinna tropić przestępstwa przeciw własnemu państwu. Ernesta uda się od biedy uznać za kogoś, kto wymyka się systemowi. Ducha należy więc kontrolować. Kevin i jego przyjaciółka Joy dostali do ręki decydujący argument: Ernesta trzeba chronić przed siłami zagrażającymi jego wolności.

„Mamy tu ducha” sprawia wrażenie produkcji, która chciałby wyczerpać atrybuty wszelkich kategorii filmowych. Dzieło Christophera Landona zgłasza rozmaite w tym względzie ambicje. Film podejmuje wątki komediowe, niestraszny mu klimat horroru, kryminału, wreszcie moralitetu. Poza nawias, chyba wbrew autorom filmu, wysuną się pierwsze z nich, te rozweselające. „Widziałam go!” - krzyczy zatrwożony świadek incydentu z Ernestem. „A moja córka popiła Xanax winem i miała się za Edith Piaf.” - replikuje sceptycznie nastawiona wobec zjawisk nadprzyrodzonych inna uczestniczka zamieszania. Chcąc przywrócić Ernestowi bodźce wzrokowe pokazuje Kevin duchowi pigułki na erekcję: „Tylko wywołują biegunkę.” - wkrótce macha ręką zrezygnowany chłopiec. Film Christophera Landona to jednak synteza tylu gatunków, że nie sposób oszacować, jakie niuanse uczynią go wyjątkowym i czy w ogóle tak się stanie. Dość przydługi seans pt. „Mamy tu ducha” wyjdzie naprzeciw prawdzie, z której wynika, że pojęcie „groch z kapustą” tyle ma sensu, na jaką przyprawę zdecyduje się degustator. Jeśli zechce zamaskować niestrawność potrawy, wystarczy ją solidnie popieprzyć. Gdy danie będzie obiecujące, można je delikatnie wzbogacić misternym smakiem.

„Gdy dzieci są małe, łatwo być rodzicem, bo nie widzą kim naprawdę jesteś.” - przyznaje samokrytycznie ojciec Kevina w szczerej przed synem ekspiacji. Istotnie, ideały nastolatków obroniły się wobec tych, jakim hołdowało starsze pokolenie. Rodzice Kevina chcieli na historii z Ernestem zbić kapitał, ich syn bezinteresownie usiłował pomóc ofierze tej opowieści. Wyjaśnił przy tym sens skomplikowanej zagadki. „People are strange.” - płyną ze słuchawek Kevina słowa starego przeboju. A co tu dopiero mówić o duchach.