Boże Narodzenie to czas, kiedy każdy szuka inspiracji. Niektórzy muzycznej, a inni jeszcze miłosnej. 7

Każdy okres świąteczny kojarzony jest z różnymi emocjami oraz wartościami. Boże Narodzenie jest bardzo często odpowiednim tematem dla kina. To czas, kiedy ludzie przebaczają sobie nawzajem i każdy spędza czas z bliski – lub znajduje dla siebie miłość. To ostatnie jest szczególnie powszechne na świątecznych ekranach. Święta z Tobą to film, który podobnie jak inne propozycje w czasie Bożego Narodzenia, podejmuje temat miłości i poszukiwań w wyjątkowym okresie świąt.

Film jest bardzo muzyczny, a wszystko za sprawą głównej bohaterki, która jest bardzo popularną piosenkarką. Jej piosenki są prawdziwymi hitami, które od długiego już czasu utrzymują się na samym szczycie list przebojów. Jednak nigdy nie może być dobrze i dochodzi do małego przesilenia w szczęściu i powodzenie celebrytki jest mocno zagrożone. Co musi zrobić? Przede wszystkim znaleźć inspirację dla siebie. Ma jednak szczęście, bo święta to dobry czas, aby znaleźć to, czego każdemu potrzeba. Bardzo szybko okazuje się, że inspiracją jest oczywiście miłość. Angelina (Aimee Garcia) nie daje za wygraną i wie, że na nią również gdzieś musi czekać to gorące uczucie. Czy tak się stanie? Po to już warto oglądać film, który charakteryzuje się ciekawymi zwrotami akcji - oczywiście jak na świąteczną komedię romantyczną. Do tego nie można zapominać również o ścieżce dźwiękowej. Widzowie mogą posłuchać przyjemnych melodii, które sprawią, że noga zacznie tupać bardzo szybko.

Jedną z największych zalet filmu jest to, że ogląda się go po prostu bardzo przyjemnie. Nawet nie wiadomo, kiedy mija czas i nagle pokazują się napisy końcowe. Dlatego jest to świetna propozycja dla całej rodziny, aby spędzić miło czas. Film jest bardzo śmieszny i pojawia się tutaj komizm na różnych płaszczyznach. Jak na komedię romantyczną przystało, widz ma również do czynienia z charakterystycznym bujaniem emocjonalnym. Najpierw jest trochę śmiesznie, a później poważnie i wzruszająco. Tak w kółko i cała sytuacja zapętla się przez cały czas. Święta z Tobą to propozycja, która na pewno spodoba się całej rodzinie. Każdy może znaleźć tam to coś dla siebie. Dla najmłodszych jest tutaj spora dawka humoru, którą również na pewno nie pogardzą starsi widzowie. Do tego dochodzi jeszcze ciekawie zbudowana historia – nawet pomimo tego, że można ją znać już z innych filmów. Przykładem może być Prosto w serce z Hugh Grantem w roli głównej. Tam role wyglądały podobnie – tylko na odwrót. Miłość pomiędzy gwiazdą i zwykłym szarym człowiekiem już nie pierwszy raz staje się inspiracją do tego, aby nakręcić o tym film oraz pokazać, że jest to jak najbardziej możliwe.

