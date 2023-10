Zmagamy się z dziełem rozrzedzonym, które podnosząc kilka kwestii - żadnej nie wynosi do rangi głównej 5

Anastazja choruje na porażenie mózgowe. Dziewczyna bagatelizuje problem, nazywając przypadłość „porożem”. Rodzice Anastazji robią dobrą minę do złej gry. Mają już jedno dziecko. Łucja jest dobrze zapowiadającą się baletnicą. Niebawem ma się odbyć premiera z jej udziałem w roli wiodącej. Rodzice Łucji i Anastazji cieszą się z posiadania córek, ale los młodszej spędza sen z ich powiek. „Lubię obserwować” - mówi spoza kadru głosem pełnym radości Anastazja. Dziewczyna cierpi na niemoce związane ze swoją chorobą, ale nie wyklucza to pogodnej partycypacji w życiu innych. Anastazja zatem podgląda swoją witalną sąsiadkę Józefinę, gdy ta wypełnia przestrzeń sąsiedniego balkonu swoim jestestwem. Po enigmatycznym zniknięciu matki dziewczyn w ich domu zapanuje pustka. Józefina z przytupem zamelduje się w niniejszych progach, wprowadzając tu nowy powiew optymizmu.

„Rozmawiamy przez komputer” - tłumaczy Poldek, ojciec Anastazji oraz Łucji, trudne relacje z młodszą córką. Porażenie mózgowe to nad wyraz dolegliwa choroba. Osobom, które na nią zapadły, należy poświecić mnóstwo uwagi. Anastazja nie jest kłopotliwym pacjentem. Dziewczyna cieszy się sukcesami innych, własne ograniczenia znosi z trudem, ale cierpliwie. „Dostało mi się w ruchy, nie w myślenie” - słyszymy z offu głos Anastazji. Ona sama ma zamiar zdawać maturę, choć nikt nie bierze tych zapewnień serio. Tata odradza córce taki plan, przeciwni także są pedagodzy. Anastazja zaś wiedziona podszeptami temperamentnej Józefiny podejmuje się trudnego wyzwania. Łucja tymczasem szykuje się do premiery. W chwilach ją poprzedzających dochodzi do kontuzji niemal wkluczającej udział dziewczyny w przedstawieniu. „Poproszę o najmocniejszy środek uśmierzający ból” - mówi w aptece Łucja. Dziewczyna wie, że chwilowa niedyspozycja nie powinna decydować o losach całej kariery.

Święto ognia jest filmem o nie do końca sprecyzowanej misji edukacyjno-poznawczej. Kinga Dębska miała chyba kilka pomysłów na dystrybucję tematyczną swojego obrazu. Być może była to recepta obliczona po prostu na zobrazowanie przypadków beznadziejnych zawartych w losach osób zmagających się z porażeniem mózgowym. Niewykluczone, iż reżyserka chciała nakręcić film o sile woli, jaka powinna towarzyszyć ludziom w chwilach zwątpienia. Całkiem prawdopodobne, iż Dębska usiłowała zrealizować rzecz o potencjale rodziny, której wartości niepodobna przecenić. Z tych wszystkich zadań udało się reżyserce wywiązać połowicznie. Każdy z wymienionych wątków został tu zasygnalizowany, ale żaden nie zdominował pozostałych. Zmagamy się więc z dziełem rozrzedzonym, które podnosząc kilka kwestii - żadnej nie wynosi do rangi głównej.

„Chcesz się sztachnąć?” - pyta Anastazję niefrasobliwa Józefina. Kobieta bezrefleksyjnie zaoferuje chorej także kieliszek szampana. Jowialna Józefina (Kinga Preis) to filmowy wehikuł rozbrajający niemoc i pasywność w domu, gdzie wszystko nagle wali się na głowę. Tyle że tak karkołomna metoda niweczy niejako pomysł Kingi Dębskiej na realizację filmu rzetelnego, opartego na realiach terapii osób zderzających się z okrutnym przypadkiem porażenia mózgowego. Filmowy ojciec przełyka beztrosko lekkomyślne wybryki sąsiadki. Poldek (w tej roli Tomasz Sapryk) sprawia wrażenie niegroźnego postrzeleńca, a przecież przychodzi mu stawiać czoła obowiązkom wykraczającym ponad normę. Nawiasem mówiąc: z niewiadomych względów aktora i tak już przecież charakterystycznego postanowiono ucharakteryzować dodatkowo, by stanowił karykaturę samego siebie. Film Kingi Dębskiej aż skrzy od pomysłów. Z tym jednak zastrzeżeniem, że wszystkie wspólnie nie scalają się w jeden przekonujący motyw. Ktoś tu po prostu dał ognia!