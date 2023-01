Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

To serial, który bardzo wiele zdradza już od pierwszego odcinka. Widz w pierwszych minutach obrazu dowiaduje się o tym, że ma do czynienia z bardzo brutalnym światem. Jest to młodzieżowa propozycja, która nie dla każdego będzie łatwa do przejścia. Osoby, które mają słabe nerwy na pewno nie powinny nawet próbować - raczej nie uda się przetrwać nawet pierwszego odcinka. W serialu pojawia się także kilka psychologicznych aspektów, które pokazują, jak ważne jest to, co ma się w głowie. Przykładem jest scena z dotykaniem ognia, który nie parzy. Widz dowiaduje się wtedy, że jeśli wmówi się sobie pewną treść, to może się ona stać prawdą. Takich tematów mocno oderwanych od rzeczywistości jest całkiem sporo. Pod względem gatunkowym jest to tak naprawdę produkcja młodzieżowa, horror, fantasy oraz dramat w jednym. Taka mieszanka może śmiało sprawić, że zwolennicy któregokolwiek z wymienionych gatunków, zainteresują się serialem i faktycznie im się on spodoba.

Bardzo ważnym zagadnieniem, które pojawia się w serialu, jest przeznaczenie. Jest omawiane oraz pokazywane z bardzo różnych stron. To bardzo ważne pojęcie, które ma wiele wspólnego z metafizyczną i duchowną stroną życia. Często można odnieść wrażenie o tym, że współczesny człowiek zapomina o takich właśnie słowach i przede wszystkim wartościach.

Wadą serialu jest na pewno mała odkrywczość i innowacyjność. Podczas oglądania można odnieść wrażenie, że wszystko to, co na ekranie, udało się już zobaczyć we wszystkich innych produkcjach. Twórcy nie wychodzą do widza z kompletnie nowym pomysłem. Widoczne są mocne inspiracje motywami, które zostały już dawno przewałkowane przez podobne produkcje.

To fantastyka, która odbywa się w świecie nam bliskim. Co to oznacza? Nie przenosimy się do krainy całkowicie wymyślonej przez twórców. Główny bohater przechadza się wśród innych śmiertelników i zajmuje się na co dzień tym, co każdy młody człowiek w swoim życiu. Dlatego dla widza jest bardzo łatwo się odnaleźć w świecie przedstawionym na obrazie.

Bękart z piekła rodem może w ten sposób być atrakcyjną propozycją dla osób, które lubiły takie produkcje jak przykładowo Harry Potter, Zmierzch oraz Pamiętniki wampirów. Podobieństwo dotyczy nie tylko tego, że akcja dzieje się w rzeczywistym świecie, gdzie znajdują się fantastyczne postacie. Bohaterami są młodzi ludzie, którzy pomimo tego, co dzieje się dookoła nich w związku z tym kim oni są, to na dodatek są nastolatkami z typowymi problemami, jakie ma każdy w tym wieku.

Bękart z piekła rodem jest serialem, który na pewno nie jest dobrym wyborem dla każdego. Raczej może się na niego zdecydować jedynie wąska grupa widzów, która ma po prostu takie preferencje. Jeśli lubisz brutalne obrazy oraz sceny, które w odbiorze dla wrażliwego widza nie będą łatwe, wtedy Bękart z piekła rodem jest na pewno dla Ciebie. Tutaj pojawi się bardzo dużo krwi, a opętanie i zamiana ciałami jest dosłownie na każdym zakręcie.