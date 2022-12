Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Kiedy układasz wszystko całe życie, a do ruiny dochodzi w kilka chwil. Jak pozbierać się w całym absurdzie? 6

Na platformie Netflix można znaleźć miniserial o tytule W zamknięciu. Autorem tego obrazu jest Steven Moffat. W swoim portfolio posiada już dobrze znane tytuły takie jak Sherlock oraz Doktor Who. Co można znaleźć tam, gdzie drzwi są zamknięte? W tym celu warto włączyć odtwarzanie serialu!

W serialu W zamknięciu bardzo ważną rolę pełni zagadka. To właśnie tajemnica i wiele niedopowiedzeń odgrywa tutaj kluczową rolę, która sprawia, że widz wsiąka w fotel bardziej i bardziej. Pomimo tego bardzo słabym punktem całego obrazu jest realizm – a raczej jego śladowe ilości. Jest dużo scen, które są po prostu dziwne i niemożliwe. Do tego dziesięć palców to zdecydowanie za mało, aby zliczyć wszystkie. Przykładem jest czekający na wykonanie wyroku mężczyzna, który jakby nigdy nic może używać telefonu z dostępem do internetu.

W całym serialu można znaleźć kilka ciekawych charakterów, które bardzo często się polaryzują. Dzięki temu łatwiej jest wytrzymać z pewnymi niedociągnięciami do końca. Kreacje postaci znacząco ratują cały obraz i sprawiają, że te cztery odcinki chce się oglądać do końca. Inaczej byłoby naprawdę trudno wysiedzieć do końca bez rozpraszania się czymkolwiek.

W zamknięciu pokazuje to, jak szybko może dojść do zniszczenia całego porządku, jaki zaprojektowano w swoim życiu. Serial jest tego przykładem, bo pokazuje takie właśnie zniszczenie – a powodem tego jest zwykły zbieg okoliczności. Nic wielkiego, a robi tak dużo. Później pojawia się oczywiście ciąg przyczynowo – skutkowy. W ten sposób jedna decyzja, sprawia, że komplikuje się jeszcze bardziej i za chwilę jest już za późno na jakiekolwiek zmiany. Serial bardzo mocno wpływa na autorefleksje u widza. Skłania do tego, aby zastanowić się nad swoim życiem i przemyśleć wiele poruszanych w nim kwestii.

Serial bardzo mocno trzyma w napięciu. Wszystko za sprawą odpowiednio skrojonej zagadki, która z każdą kolejną sceną zaczyna komplikować się jeszcze bardziej. Przez to w głowie pojawiają się skomplikowane analizy i domysły, jakby to mogło być - oraz przede wszystkim, do czego dojdzie jeszcze na samym końcu. W jaki sposób skończy się ta cała historia? Jest to bardzo mocna strona tego serialu, który liczy zaledwie 4 odcinki - możliwe, że to dobra wiadomość ze względu na napięcie, do jakiego dochodzi podczas oglądania.