Belen i Federico poznali się w niesprzyjających okolicznościach. Na drodze doszło do wypadku. Prowadzący swój pojazd Federico wyrwał drzwi samochodu Belen. Incydent powinien zwiastować totalną awanturę. Skończył się statecznym małżeństwem. Para polubiła się, pokochała, a wreszcie zawarła ślub. Burzliwie zapowiadający się związek wkrótce wszedł w stan apatii. Małżeństwo dochowało się dwojga dzieci, lecz pierwotny szał gdzieś wyparował. Któregoś wieczoru Belen i Federico zostaną zaproszeni na kolację. Siostra Belen przyprowadzi tam nieznanego im faceta. Na oczach Belen i Federico gospodarze tej imprezy zaczną się ostentacyjnie całować. Wreszcie wyjaśnią, że stan ten zawdzięczają specyficznemu programowi lojalnościowemu. Dzięki jego usługom wracają spontaniczność i zmysły erotyczne. Należy tylko spełnić kilka kryteriów. Belen i Federico decydują się wypędzić rutynę ze swojego małżeństwa, przystępując do enigmatycznego programu. Aby być jego beneficjentem trzeba czynić bliźniemu, a w tym przypadku małżonkowi, same dobre przysługi.

Małżeństwo na punkty (2022) - Juan Minujín, Luisana Lopilato

„Kiedy ostatnio u nich byliśmy, rzuciła w niego workiem węgla” – szepcze urzeczony Federico na widok obłapiającej się pary. Złota karta wywiera zatem swoje piętno. Firma czuwa nad szczęściem tych, co zostali objęci patronatem. Belen i Federico przystają na życzliwe związkowi usługi. Efekty są widoczne już niebawem. Zegarki, na których cyferblatach ukazuje się stosowna punktacja, aż pulsują w ramach reakcji. Zasłanie łóżka to osiem mil, naprawianie przeciekającego zlewu dwadzieścia pięć. W tych jednostkach będą oceniane dobre uczynki altruistycznie wystosowane na rzecz partnera. Aby osiągnąć cel, trzeba zebrać kilka tysięcy punktów. W zamian można liczyć na egzotyczną wycieczkę lub kolację w renomowanej restauracji. Belen i Federico już kalkulują, co zrobią z zarobionymi milami. On chciałby wyjechać z kumplami w zjawiskowe miejsce, ona również. Ale gdzie indziej i też nie sama. Małżonkowie nie przewidują wspólnych peregrynacji.

Małżeństwo na punkty stanowić może osobliwą lekcję dla tych, którzy przedłożą osobiste relacje nad wizję wątpliwego, iluzorycznego zysku. Federico snuje wśród kolegów fantasmagorie wynikłe z wygranej. Belen także nie umie okiełznać szczęścia po potencjalnym sukcesie. Małżeństwo przeradza się w rywalizujący między sobą duet. Obraz w reżyserii Sebastiána De Caro to mimo komediowego pozoru bolesne memento dla par, które łączy wątpliwej jakości spoiwo celu. Sam film, choć satyryczny w wymowie, nie ustanowi kamieni milowych w ramach światowej kinematografii. To zaledwie zjadliwy docinek wykonany wobec tych, którzy przyjęli za dobrą monetę fakt, że uda się przełożyć szczęście osobiste na garść niesprecyzowanych benefitów.

„Uczę się wyrażać swoje myśli” – wyzna Federico wkrótce potem, gdy pozbędzie się kłopotliwego patronatu firmy oferującej dobro w zamian za lojalność. Mężczyzna wcześniej musiał się liczyć z zyskami, które ewentualnie przypadną mu w udziale, gdy odbębni dobry uczynek na rzecz żony lub bliskich. Federico może to teraz zrobić bezinteresownie, spontanicznie. „Nie staraj się tak bardzo, i tak cię kocham” – zapewnia mąż swoją żonę, która wyrywa mu torebkę ze śmieciami. Para licytuje się, kto ma je wynieść. Punkty w skali lojalnościowej mają swoją moc, ale życie to mimo wszystko nie licytacja.