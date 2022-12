Lepiej poszukać jakiegoś innego filmu lub serialu, w którym z dużo większą dozą prawdopodobieństwa poczujecie magię świąt. "Niewesołych świąt" to niewesołe filmowo-świąteczne doświadczenie. 3

Obserwując rankingi udostępniane przez platformę streamingową Netflix, meksykańska produkcja Niewesołych świąt była jednym z najpopularniejszych tytułów w trakcie okresu bożonarodzeniowego w naszym kraju. Zresztą tytuł wyreżyserowany przez Marka Alazrakiego cały czas zajmuje wysoką pozycję wśród najchętniej oglądanych filmów w serwisie amerykańskiego giganta streamingowego. Czy zatem warto sięgnąć po film będący symbiozą "Opowieści wigilijnej" oraz "Dnia świstaka"?

Niewesołych świąt (2022) - Mauricio Ochmann, Ana Brenda Contreras, Aldo Escalante, Hernán Del Riego, Bastian Calva, Romina Poza

Głównym bohaterem opowieści jest mężczyzna w średnim wieku o imieniu Chuy, który nie lubi świąt Bożego Narodzenia, między innymi dlatego, że tego samego dnia obchodzi swoje urodziny. Wskutek nieszczęśliwego wypadku traci przytomność, co powoduje wpadnięcie w niesamowitą pętlę czasu. Mężczyzna budzi się co roku, 24 grudnia nie pamiętając wydarzeń, które miały miejsce w międzyczasie. Konsekwencje są takie, że Chuy nie ma pojęcia co wyczyniał w trakcie tych dni i co sprawiło, że jego rodzina z każdym kolejnym rokiem oddalała się od niego coraz bardziej.

Niewesołych świąt to w gruncie rzeczy bardzo prosta historyjka o świętach Bożego Narodzenia, w której najważniejsza powinna być rodzina, przyjaciele oraz możliwość przeżywania świąt razem z nimi. To kolejna produkcja, która ma za zadanie sprawić, ze poczujemy magię świąt i na moment zapomnimy o otaczającej nas rzeczywistości. Niestety film Marka Alazrakiego nie wnosi absolutnie nic do gatunku i nie prezentuje nam niczego świeżego w tej materii. Korzystanie z popularnego w ostatnich latach motywu pętli czasu również nie wypala, ponieważ oglądając ten film ma się wrażenie, że Chuy nie jest na tyle złym człowiekiem, aby zasłużyć sobie na taką karę. Czy zrzędliwość i krzywa mina to grzechy? Można mu niekiedy zarzucać brak zainteresowania w stosunku do dzieci i żony, ale patrząc na pędzący współczesny świat, na taką karę zasługuje spora część planety. Jak na lekką świąteczną komedię, Niewesołych świąt wydaje się przedstawiać nam drakońską pokutę, jeśli zestawimy ją z popełnionymi czynami.

Niewesołych świąt (2022) - Ana Brenda Contreras, Mauricio Ochmann, Hernán Del Riego

Brak oryginalności i pomysłu na resztę bohaterów - w zasadzie mamy tutaj plejadę sztampowych postaci od wujka alkoholika, po siostrę zmieniającą partnerów, jak rękawiczki, po głośnych i wyzywających wszystkich ludzi naokoło rodziców - idą tak w parze z nieumiejętnością opowiedzenia nam przez reżysera, o co tak naprawdę tutaj chodzi? Dlaczego to właśnie Chuya spotkało, to co spotkało? Myślę, że widz spokojnie mógłby zostać zamknięty w pętli czasu, w której ogląda nieustannie Niewesołych świąt, a i tak nie znalazłby odpowiedzi na te pytania. Całość dopełnia kuriozalna musicalowa sekwencja otwierająca film, która nijak m się do reszty filmu. Po raz kolejny - co autor miał na myśli?

Niewesołych świąt to pozycja, bez której obeszłyby się święta Bożego Narodzenia i tak naprawdę popularność tego tytułu na Netflix można tłumaczyć tylko jednym: przypadek. Zdecydowanie lepiej poszukać jakiegoś innego filmu lub serialu, w którym z dużo większą dozą prawdopodobieństwa poczujecie magię świąt. Niewesołych świąt to niewesołe filmowo-świąteczne doświadczenie.